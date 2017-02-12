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Yaşam

Rögar kapağı çalındı, görme engelli vatandaş içine düştü!

Olayın ardından Ataşehir Belediyesi açık olan rögarın etrafında önlem aldı

12 Şubat 2017 22:09

İstanbul’da yüzde 95 görme engelli olduğu öğrenilen Serkan Boz isimli bir vatandaş kapağı olmayan 4 metre derinliğindeki rögarın içine düştü. Boz, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerle rögar kapağının çalındığı belirlendi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, olay saat 23.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kiptaş Sokak'ta, kullanılmayan bir market binasının açık otopark bölümünde meydana geldi. İddiaya göre yüzde 95 görme engelli olan Serkan Boz (35) mahalle sakinlerinin geçiş güzergahı olarak kullandığı kapısı olmayan alanda yürürken 4 metre derinliğindeki kapağı olamayan rögarın içine düştü.

Serkan Boz cep telefonuyla arkadaşlarını aradı. Boz’un arkadaşları koşarak olay yerine geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri Serkan Boz’u kurtarmak için çalışma başlattı, halat yardımıyla bir itfaiye eri yaralı Boz’un yanına inip halata bağlayarak Serkan Boz’u yukarıya çıkardı.

Başından ve ayaklarından yaralanan Serkan Boz ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 Olayın ardından Ataşehir Belediyesi açık olan rögarın etrafında önlem aldı. Belediye yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.

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