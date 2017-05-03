Görme engelli olduğu halde gören kadın

Bilişsel sinirbilim alanında karşılaşılan en ilginç olgulardan biridir "kör görüşü". Dünyada sadece birkaç insanda görülen bu durum, bu insanların görme engelli olmasına rağmen beyinlerinin çevrede olup bitenleri görmesini sağlıyor.

İskoçya'da yaşayan Milina Cunning 20'li yaşlarında görme engelli olmuş, ama daha sonra böyle bir 'kör görüşü' yeteneği olduğunu fark etmişti. Bu durum araştırmacıların da ilgisini çekti.

Bunlardan biri de onun beyin taramasını yapan Jody Culham'dı. "Milina'nın kafasına pinpon topu fırlatsam, onu görmese bile muhtemelen kolunu kaldırıp kendisini korumaya çalışacaktır" diye açıklıyor.

Peki Milina bunu nasıl yapıyor? Kendi ağzından dinleyelim:

"Hastaneye giderken görme engelli değildim. Sağlık sorunlarım nedeniyle doktorlar suni koma uyguladı. 52 gün bu halde kaldım. Uyandığımda her yer simsiyahtı. Hiçbir şey göremiyordum. Komadayken inme geçirdiğimi, bu yüzden göremediğimi söylediler.

"Zamanla bazı şeyler değişmeye başladı. Altı ay sonra bazı renkleri görüyorum sandım, ama kimse inanmadı. Nörolog Profesör Gordon Dutton'a sevk edildim. Beni görür görmez bunun bir "kör görüşü" vakası olduğunu anladı.

"Dutton bana birçok test uyguladı. Birinde hastanenin koridoruna sandalyeler yerleştirmişti. Bunların arasından geçerek normal yürüme hızıyla ilerlememi istedi. Bunu yaparken sandalyelere çarpıyordum. Koridorun öteki ucuna vardığımda doktorum 'Şimdi de daha hızlı bir şekilde sandalyelerin arasından geçerek geri dön' dedi.

"Bu kez daha hızlı yürüdüm ve hiç çarpmadan hepsinin arasından geçtim. Çok ilginçti.

"Dutton'ın buna getirdiği açıklama şuydu: 'Çok düşünmeden yapmaya çalış.' Bilinçaltı zihnim bu işi nasıl yapacağımı, sandalyelerden nasıl kaçınacağımı gösteriyordu bana.

"Evin içinde dolaşıp ortalığı toplayabiliyorum. Ama bir şey görmüyorum. Etrafımda bir şeyler olduğunu biliyorum. Beynim bana yol gösteriyor. Ev halkı orta yerde eşyalarını bırakmışsa takılmayayım diye onları toplamalarını söylüyorum. Yerde çanta, ayakkabı gibi bir şey varsa onları görüyor ve takılmıyorum ya da yerden kaldırıyorum.

"Ama sizi görmek istesem, orada oturduğunuzu, bana yakın olduğunuzu biliyorum, ama göremiyorum.

"Görebildiğim şeyler çok ilginç; aslında görmemem lazım, çünkü görme engelliyim."