Görme engelli öğrenciyi yurttan atan rektör: Ailesi düzenli ödeme sözü verirse geri dönebilir!

Görme engelli Merve Demirdöven’in ücretini ödeyemediği gerekçesiyle kaldığı yurttan atan Hacettepe Üniversitesi, genç kızın ‘algı yaratarak’ arkadaşlarının hakkını çaldığını iddia etti. Rektörlük, "Aile düzenli ödeme sözü verirse dönebilir" açıklaması yaparak tepki çekti.

DHA'da yer alan habere göre, rektörlükten yapılan açıklamada Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Merve Demirdöven’in, 2015 Eylül ayından bu yana barınma ücretini ödemediği belirtildi. Aradan geçen 3 ayın sonunda kendisine ve ailesine borçları tebliğ edildiği belirtilen Rektörlük açıklamasında, “Ancak hiçbir girişimde bulunmamaları nedeniyle tek kişilik Beytepe Öğrenci Evleri’nden 4 kişilik öğrenci yurduna geçmesi bildirilmiştir. Fakat bu tarih itibariyle öğrencinin odasına ara ara gece geç saatlerde geldiği mevcut kamera kayıtlarıyla tespit edilmiştir” denildi, Merve’ye durumun sözlü olarak da iletildiği öne sürüldü.

Demirdöven’in odada indirimli kalma hakkını kabul etmeyip, ücretsiz barınma hakkı talep ettiğini kaydeden üniversite, genç kızı suçlayarak, “Engelli öğrencilere üniversite yerleşkelerinde kötü davranıldığına dair bir algı yaratarak diğer öğrenci arkadaşlarının haklarını gasp etmiştir” açıklamasında bulundu.

"Eşyaları kolilenerek verildi"

Genç kızın daha önce “Eşyalarım benden habersiz atılmış” ifadelerini yalanlayan rektörlük, eşyalarının Demirdöven’e kolilenerek verildiği belirtti. Öğrencinin açıklamalarının aksine ifadeler kullanan okul, ailenin ödemeleri yaptığı takdirde kızlarının evine dönebileceğini kaydetti. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü açıklamasında “Barınma bedelini yatırmak ve uygulanan kurallara uymak yönünde, olumlu adımlar atması durumunda öğrenci evlerinde konaklamasını sağlamak için gereken yapılabilecektir” denilerek, Demirdöven öğrenci evine ‘davet’ edildi.

"Derslere de katılamıyor"

Öğrenci Merve Demirdöven ise rektörlüğün yaptığı açıklamaya cevap verdi. Demirdöven, “Babamın düzenli bir iş ve geliri olmadığı için Ağustos 2016’da ödeme taahhüdünde bulunma çabaları dikkate alınmadı” dedi. Keyfiyet ve çifte standarta maruz kaldığını söyleyen Demirdöven, yaz okuluna kayıtla ilgili olarak ise barınma hakkının elinden alındığını belirterek, derslere katılma koşulunun ortadan kalktığını ifade etti. Demirdöven, görmemenin yaşamama engel olmadığını, okulunun barınma ve eğitim hakkının önüne bariyer koyduğunu ifade etti.