Görme engelli öğrenciler belgelerine kavuştu

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde görme engelliler için düzenlenen 2\'inci kademe okuma yazma seviye tespit sınavını kazanan öğrencilere belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Silopi’de Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve özel eğitim öğretmeni Cahit Araz tarafından verilen eğitim kursunu tamamlayan öğrenciler, 2\'inci kademe okuma yazma seviye tespit sınavına katıldı. 3 öğrencinin başvuru yaptığı kursu geçmeyi başaran 2 öğrenci için Halk Eğitim Merkezi\'nde belge dağıtım töreni düzenlendi. Sınavda başarılı olan görme engelli Sercan Tonğ ile Gule Balaban’a belgelerini Silopi Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen tarafından verildi. Belgelerine kavuşan görme engellilerin sevinçlerinin ise yüzlerine yansıdığı görüldü.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, kursu görme engellilerin talebi üzerine açtıklarını dile getirerek; \"Görme engelli vatandaşlarımızın bir talebi olmuştu. Braille alfabesinin alt yapısını daha önce biliyorlardı. Memuriyette veya farklı işlerde çalışmak için gerekli olan öğrenim belgesini temin etmek istiyorlardı. Biz de bu hassasiyetle birinci kademe ve ikinci kademe seviye tespit sınavının Braille alfabesi ile onlara kursunu açtık. Bu kursa 3 görme engelli vatandaşımız katıldı. Bunlardan iki tanesi mezun oldu. Bugün bu sertifikaları vermenin mutluluğunu yaşıyoruz\" dedi.

Görme engelli Gule Balaban ise, sertifika aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, \"Bu belge eğitim öğretim hayatım için çok önemli. Eğer ileride okuyabilirsem bu bana çok lazım olacak. Okumak istiyorum. Sonrada hukuk fakültesini okumak istiyorum\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI