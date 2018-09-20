Görme engelli eski milletvekilinden robot kol projesine destek

İSTANBUL, (DHA)- KONUŞMA engeli olan kişiler için el işaretlerini algılayıp, her işaret için tanımlanan işlemleri gerçekleştiren yapay zekâlı robot kol tasarlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Transfer Ofisi, Türkiye’nin ilk görme engelli milletvekili Lokman Ayva’yı misafir etti.

Projenin danışmanı İGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Okatan ile üniversitenin projeleri hakkında bilgi almak için bir araya gelen AK Parti eski milletvekili Lokman Ayva, engelliler için tasarlanan robot kol projesini basında çıkan haberlerden takip ettiğini belirterek, projeden duyduğu heyecanı dile getirdi.

“TÜRKİYE’DE ENGELLİLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANDI”

Türkiye’de engellilerle ilgili yapılan çalışmalarda önemli gelişmeler olduğunu vurgulayan Ayva, “Eğitimden istihdama, bakımdan rehabilitasyona, hukuk, insan haklarından günlük hayata kadar birçok alanda çok büyük gelişmeler oldu. On binlerce engelli memur alımı yapıldı. Bu çok önemli bir gelişme. Özel sektör istihdamında da çok önemli gelişmeler var. Eğitim alanı ile ilgili basit bir örnek vermek gerekirse, 2009 yılında 150 bin olan öğrenci sayısı, 3 sene sonra 370 bine çıktı. Eğitim alanında yüzde 44 bir artış oldu. Üniversite sınavlarının başarı sıralamasında ilk 200 öğrenci arasında 8 – 10 tane engelli öğrenci görürsünüz. Türkiye engellilik alanında dünyaya, teknoloji anlamında olabilir, eğitim, bilimsel çalışmalar alanında olabilir, nasıl katkı yapacak? Dünyanın gelişimine nasıl katkı yapacak? Engelliler burada nasıl bir rol alacak ve bunun öncülüğünü nasıl yapacaklar? Bizim bugün burada oluşumuzun amacı da bu” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ”

Türkiye BeyazAy Derneği’nin, Türkiye’nin engellilerle ilgili en büyük kuruluşu olduğunu vurgulayan Lokman Ayva, “Derneğin 9’u yurtdışında olmak üzere toplamda 82 şubesi var. Uluslararası örgütlerle çalışmalarımız var. Derneğin temel amacı engellilerin şartlarını iyileştirmek. Dünyadaki sorunları biliyoruz. Biz de fikirlerimizde bu sorunlara çözüm olmak istiyoruz. Değerli üniversitelerimiz ile işbirliği yapıyoruz ve projeler geliştiriyoruz. Dernek olarak ismi ile müsemma olan İstanbul Gelişim Üniversitesi ile umuyorum bir sonuca ulaşacağız. Engellilerin meseleleri son 300 yıllık çalışmalarla çözülemedi. O yüzden yeni şeyler denememiz gerekiyor” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTELERİN İNSANLARIN SORUNLARI İLE DOĞRUDAN İLGİLENMESİ GEREKİYOR”

İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin engelleri için tasarladığı robot kol projesi ile medyada karşılaştığını belirten Ayva, “Birden beynimde şimşekler çaktı. Üniversitenin bu tarz projelerde insiyatif kullanması muhteşem bir şey. Artık üniversitelerimizin insanların sorunları ile doğrudan ilgilenmesi gerekiyor. Böyle bir atmosfer yarattıkları için İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç’a, Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli’ye, Rektör Yardımcısı ve projenin danışmanı Prof. Dr. Ali Okatan’a çok teşekkür ediyorum. Öğrencilere de bunun bir parçası oldukları için teşekkür ediyorum. Geleceğimizin aydınlık olması için öğrencilerin geleceği omuzlaması gerekiyor” dedi.

Gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Okatan, “Yaptığımız çalışmaların ses getirmesi üniversite olarak bizi çok mutlu etti. Bilim insanlarının insanların dertlerine çare bulamadıktan sonra yaptıklarının bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Üniversitelerin amaçları insanların dertlerine çare bulmaktır. Lokman Bey’in tavsiyelerini aldık. Dernek ile beraber iyi bir çalışma yapacağımızı umuyorum” diye konuştu.

İGÜ’NÜN PROJESİ NEYDİ?

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin engellilerin hayatını kolaylaştırmak için tasarladığı robot kol işaret dilini algılıyor. Yapay zekâ ve görüntü işleme teknikleri ile kameradan alınan görüntü üzerinde el tanımlama ve parmak sayma işlemleri gerçekleşiyor. Her işaret için tanımlanan eylemler robot kola gönderiliyor. Robot kol gelen bilgiler doğrultusunda üzerinde bulunan elektro mıknatısı kullanarak işlemleri gerçekleştiriyor. Proje ile engeli olan bireylerin günlük hayatını kolaylaştırmak amaçlanıyor.

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