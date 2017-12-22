Görme engelli Ermiş, CHP il başkanlığına aday

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de 25 yıl Altınokta Körler Derneği Denizli Şubesi\'nin başkanlığını yapan, geçen seçimlerde CHP\'den milletvekili adayı da olan görme engelli Azmi Ermiş, CHP Denizli İl Başkanlığı\'na adaylığını açıkladı.

Ortaklar Öğretmen Okulu\'nu bitirdikten sonra 7 yıl Sivas ve Afyon\'da öğretmenlik yapan Azmi Ermiş (69), 1973 yılında geçirdiği bir hastalık sonucu iki gözünü de kaybederek görme engelli oldu. Kurucusu olduğu Altınokta Körler Derneği Denizli Şubesi\'nin 25 yıl başkanlığını yapan Ermiş, CHP Denizli İl Başkanlığı\'na aday olduğunu açıkladı. Gazeteciler Cemiyeti\'nde toplantı düzenleyen Ermiş, Denizli\'de görme engelli olmasına rağmen sosyal hayatın aktif olarak içinde yer aldığını, 2015 genel seçimlerinde de CHP\'den 6. sıra milletvekili adayı olduğunu söyledi.

CHP İl Başkanlığı\'na aday olan diğer iki isimden daha fazla oy alacağını iddia eden Ermiş, \"Bazı ışıklar kapatılabilir. Ancak ben karanlıkların adamıyım. Şimdiye kadar görmeden yaptıklarım bunun kanıtıdır. Ben görmesem de benim 30 bin gözüm var. Partideki kadınlar ve gençler benim gözümdür. Aday olan diğer iki isimden fazla oy alacağımı biliyorum. Bu konuda inançlıyım, kararlıyım. Bu partiye emek verenlerden biriyim. Tırnaklarımla buraya geldim. İl Başkanlığı\'na adayım\" dedi.



FOTOĞRAFLI