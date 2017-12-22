T24 LogoT24 Logo
Politika

Görme engelli Ermiş, CHP il başkanlığına aday

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 25 yıl Altınokta Körler Derneği Denizli Şubesi'nin başkanlığını yapan, geçen seçimlerde CHP'den milletvekili adayı da olan görme engelli Azmi Ermiş, CHP Denizli İl Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

22 Aralık 2017 16:28

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de 25 yıl Altınokta Körler Derneği Denizli Şubesi\'nin başkanlığını yapan, geçen seçimlerde CHP\'den milletvekili adayı da olan görme engelli Azmi Ermiş, CHP Denizli İl Başkanlığı\'na adaylığını açıkladı.
Ortaklar Öğretmen Okulu\'nu bitirdikten sonra 7 yıl Sivas ve Afyon\'da öğretmenlik yapan Azmi Ermiş (69), 1973 yılında geçirdiği bir hastalık sonucu iki gözünü de kaybederek görme engelli oldu. Kurucusu olduğu Altınokta Körler Derneği Denizli Şubesi\'nin 25 yıl başkanlığını yapan Ermiş, CHP Denizli İl Başkanlığı\'na aday olduğunu açıkladı. Gazeteciler Cemiyeti\'nde toplantı düzenleyen Ermiş, Denizli\'de görme engelli olmasına rağmen sosyal hayatın aktif olarak içinde yer aldığını, 2015 genel seçimlerinde de CHP\'den 6. sıra milletvekili adayı olduğunu söyledi.
CHP İl Başkanlığı\'na aday olan diğer iki isimden daha fazla oy alacağını iddia eden Ermiş, \"Bazı ışıklar kapatılabilir. Ancak ben karanlıkların adamıyım. Şimdiye kadar görmeden yaptıklarım bunun kanıtıdır. Ben görmesem de benim 30 bin gözüm var. Partideki kadınlar ve gençler benim gözümdür. Aday olan diğer iki isimden fazla oy alacağımı biliyorum. Bu konuda inançlıyım, kararlıyım. Bu partiye emek verenlerden biriyim. Tırnaklarımla buraya geldim. İl Başkanlığı\'na adayım\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİAltınokta Körler Derneği DenizliCHPAzmi Ermiş CHP DenizliBaşkanlığıOrtaklarOkuluSivasAfyonErmişKurucusuErmiş CHP DenizliGazeteciler CemiyetiErmiş DenizliAncakBenPartidekiAdayBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24