Görme engelli Deniz, 3 yıldır okul birincisi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 1400 öğrencisi bulunan ortaokulun tek görme engelli öğrencisi Deniz Aygün (14), 3 yıldır okul birinciliği unvanını elinde tutuyor. 5, 6 ve 7\'nci sınıflarda okul birinciliğini elinden bırakmayan, 8\'inci sınıfı da birincilikle tamamlamak için çabalayan Deniz\'in hedefi mühendis olmak. Anne Sevgi Aygün (44) ise her teneffüs saatinde evden okula gidip Deniz\'i bahçede gezdirip, hava aldırıyor.

Deniz, Sevgi- Güven Aygün çiftinin 14 yıl önce dünyaya gelen ilk çocukları. Aygün çiftinin bebek sevinci iki gün sürdü. Aile minik Deniz\'in gözlerinin görmediğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Bebeklerini doktor doktor gezdiren Aygün çifti, minik Deniz\'in anne karnındayken beyninden gözlerine giden damarların gelişmediğini, organ nakli şansı olmadığını ve bu nedenle hayatını görme engelli sürdüreceğini öğrendi. Gözyaşlarının Deniz\'e çare olmadığının farkına varan Aygün çifti, hayatlarını Deniz\'e adamaya ona ışık olmaya karar verdi. Aile, Deniz\'e de uzun yıllar görme engelli olduğunu söyleyemedi. Deniz\'e engelli olduğunu psikolog, aşama aşama anlattı.

ANNE HER TENEFFÜS SAATİNDE OĞLUNU GEZDİRİYOR

Görme engelli olduğunu kabul eden ve yaşamını buna göre şekillendiren Deniz, evde bütün işlerini kendi yapabiliyor. Deniz\'in en büyük destekçileri anne Sevgi Aygün ile Mobil Ortaokulu\'ndaki sıra arkadaşı aynı yaştaki Selman Gündüz. Deniz\'in isteklerini karşılamak ve hedeflerine ulaşması için Sevgi Aygün, asgari ücretle şoförlük yapan baba Güven Aygün\'e (45) destek olmak için evinde yaptığı yemekleri satarak bütçeye katkı sunuyor. İlkokul 4\'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşında Mert adında bir oğlu daha olan Sevgi Aygün, her sabah Deniz\'i okula götürdükten sonra eve dönerek satacağı yemekleri yapıyor. Aygün, her teneffüs saatinde de yeniden okula dönüyor ve oğlunu 10 dakikalık teneffüs süresince okulun bahçesinde gezdiriyor. Öğle arasında Deniz\'i yeniden eve getiren anne Aygün, yemeğini yedirdikten sonra okula götürüyor.

\'GÖRSEM HER ŞEY DAHA ZOR OLACAK GİBİ\'

Ailesinin onun için yaptıklarına Deniz de eğitimdeki başarısıyla karşılık veriyor. Mobil Ortaokulu\'nda 5, 6 ve 7\'nci sınıflarda okul birinciliğini elinden bırakmayan Deniz, 8\'inci sınıfı da birincilikle tamamlamak için çabalıyor. İleride bilgisayar mühendisi olmayı hedefleyen Deniz Aygün, \"Bana engelim 4 yaşımda, dernekte bir öğretmen tarafından söylendi. Neler yaşayacağımı anlattı. 6\'ncı hissim çok kuvvetli, önüme bir şey çıksa çarpacağımı anlarım. Sınıfa giren öğretmeni ayak sesinden tanırım. Bir şey görmesem de üzülmüyorum. Görme engelime çok alıştım, görsem bana her şey daha zor olacak gibi geliyor. Karanlığa alıştım\" dedi.

ENGELİNİ AVANTAJA ÇEVİRDİ

Liselere Geçiş Sınavı\'na hazırlandığını belirten Deniz Aygün, \"Çok soru çözmem lazım. Ama ailemde matematik işaretlerini bilen yok. Onları okumam gerekiyor. Buna hazırlanıyorum\" dedi. Görme engelini avantaja çevirdiğini dile getiren Deniz, \"Arkadaşlarım gözlerini kullanırken beyinlerinde dikkat dağınıklığı olabiliyor. Ben sadece ders dinliyorum. Bu da benim avantajım\" diye konuştu.

ANNE HAYATINI OĞLUNA ADADI

Deniz\'in okula başladığı yıllarda büyük kaygı duyduğunu anlatan Aygün, \"Deniz\'i arkadaşları hiç dışlamadı. Önceleri çok korktum. Ama Allah\'a şükür öğretmenlerimiz de arkadaşları da çok iyi çıktı. Her 40 dakikada bir okula gidip Deniz\'i teneffüslerde gezdiriyorum. Hayatımı ona adadım. Deniz\'le ben bir bütünüz. O okumaya devam ederse ben de sonuna kadar arkasında dururum\" diye konuştu.

ÖĞRETMENİ VE ARKADAŞLARI DA BRAILLE ALFABESİ\'Nİ ÖĞRENMEYE BAŞLADI

Sınıf öğretmeni Serap Seviğ, Deniz\'in okulun en başarılı öğrencilerinden biri olduğunu anlattı. Herkesin Deniz\'i çok sevdiğini dile getiren Seviğ, \"Okulumuzdaki tek görme engelli öğrenci Deniz, benim de öğretmenlik hayatımdaki tek görme engelli öğrencim. Deniz\'in eğitimi bizi de yönlendiriyor. Braille Alfabesi\'ni ben de arkadaşları da öğrenmeye başladık. Okula ilk geldiğinde annesi de çok tedirgindi. Hepimiz tedirgindik. Ama ilk derste o tedirginliğimizi attık. Çünkü gerekli malzemeleri saydığımda her öğrencim 3 defa tekrarlattırdı ama Deniz arkadaşlarına dönüp \'Hala aklınıza yazamadınız mı\' dedi ve bütün listeyi saydı. Ben o gün Deniz\'deki ışığı gördüm. Beni mutlu eden şey ise diğer öğrencilerin Deniz\'e saygı göstermesi ve çarpmamak için çaba göstermeleri\" diye konuştu.

EN İYİ ARKADAŞI, DENİZ\'E OKULDA SÜREKLİ KİTAP OKUYOR

Deniz\'in okuldaki gören gözü sıra arkadaşı Selman Gündüz de bir an olsun arkadaşını yalnız bırakmıyor. Arkadaşları sınıfta rahatsız olmasın diye bir dönem koridorda Deniz\'e kitap okuyan Selman Gündüz, okulun kütüphanesinin oluşturulmasıyla kitapları artık orada Deniz için okumaya devam ediyor. Gündüz, \"Deniz benim en iyi arkadaşım. Çok paylaşımımız var. O bana, ben de ona yardım ederim. Sürekli beraber gezeriz\" dedi.



