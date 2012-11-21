Görme engelliler için yeni umut

İngiltere'de Southhampton Üniversitesi uzmanlarınca yapılan bir araştırma, görme engelliler için umut oldu.

Üniversite uzmanlarından Andrew Lotery'nin yaptığı açıklama, engelliler için heyecan verici sonuçlar içerdiği belirtildi. Uzmanlar, körlüğe neden olan gözün arka katmanındaki ölü hücrelerin, gözün ön katmanında yer alan sağlıklı hücrelerle değiştirilebileceğini keşfettiler.

Buluşun yaşlılığa bağlı olarak meydana gelen yaygın görme kayıplarından maküla dejenerasyonu başta olmak üzere bir çok tedavinin önünü açabileceği belirtildi.

Southhampton Üniversitesi'ndeki araştırmacıları bir sonraki adımı, 'sağlıklı hücrelerini gözün arkasındaki hastalıklı hücrelerle değiştirmeyi başarabilmek' olarak belirtti.

Buluş için gerekli deneyleri başarıyla gerçekleştirmek adına araştırmacıların 1 milyon 250 bin euroya ihtiyaçları olduğu açıklandı.

Araştırmayı yürüten uzmanlardan Prof. Andrew Lotery bu son derece heyecan verici keşfin sonuca ulaşması için desteğe ihtiyaçları olduğunu, böylelikle sonuca daha hızlı ulaşacaklarını belirtti.

(Deutsche Welle Türkçe)