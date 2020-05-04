Gorillaz, geçen hafta hayatını kaybeden Tony Allen anısına yeni şarkı yayınladı

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Alternatif rock ile hip hopu birleştiren tarzıyla tanınan Britanyalı müzik grubu Gorillaz, geçen hafta hayatını kaybeden ve geçen hafta hayatını kaybeden 'Afrobeat'in babası' Tony Allen için yeni bir şarkı yayınladı.

"How Far?" isimli şarkı, Gorillaz'ın "Şarkı Makinesi" serisi kapsamında yayınlandı.

Yapılan açıklamada, "Şarkı Koronavirüs önlemlerinden hemen önce Londra'da Skepta ile birlikte yazıldı ve kaydedildi. Şarkıyı mükemmel bir adam, Tony Allen'ın anısına heme yayınlıyoruz" denildi.

Eski grup arkadaşı Fela Kuti ile birlikte Afrobeat'in yaratıcısı olarak görülen Nijeryalı davulcu Tony Allen, 1 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'te hayatını kaybetti. 79 yaşındaki ünlü müzisyenin hayatını kaybettiğini duyuran menajeri, Allen'ın hayatını ani bir şekilde kaybettiğini duyurdu. Menajer Eric Trosset, "Ölüme tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyoruz" dedi ve ölümün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı olmadığını duyurdu.