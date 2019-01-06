Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ünlü et lokantası Nusr-Et'te altın suyuna bulanmış bonfile satılmasıyla ilgili olarak "Görgüsüzlüğün mide bulandırıcı bir resmi" yorumunda bulundu.

Ahmet Hakan, bugünkü yazısının bir bölümünü Bayern Münih'te forma giyen Franck Ribery'e Nusr-Et'te altın soslu bonfile servis edilmesine ayırdı.

Hakan, Nusr 'et'in daha önce altın suyuna bulanmış bonfile sattığını duyduğunu ancak görmediğini yazdı.

Hakan altın suyuna bulanmış bonfile satılmasıyla ilgili "Sana görgüsüzlüğün resmini yaptım Abidin. Görgüsüzlüğün mide bulandırıcı bir resmidir bu. Adınızı böyle bir şeyin içinde geçirdiğim için çok özür Abidin Bey! Dizenizi böyle bir şeyin içinde geçirdiğim için siz de affedin Nâzım Hikmet Bey!" dedi.

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Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde "Her gördüğün iddiayı Kabataş yalanı belleme!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz