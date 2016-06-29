Görgü tanıkları havalimanındaki saldırıyı anlatıyor: Dış hatları gördüm, çok sayıda ceset var

İstanbul Atatürrk Havalimanı'ndaki terör saldırısı sonrası BBC Türkçe'ye konuşan görgü tanığı Deniz Ayanoğlu, Dış Hatlar Geliş bölümünü patlama sonrası gördüğünü ve çok sayıda ceset olduğunu söyledi.

Havaalanında elektrik teknikeri olarak çalışan Ayanoğlu şunları anlattı:

"Ben İç Hatlar Geliş katındaydım, dışarı doğru bakıyordum. Patlama oldu, camlar sarsıldı. Dışarı doğru bakıyordum. Herkes Dış Hatlara doğru koşturmaya başladı. Bacağından yaralı bir güvenlik görevlisi gördüm, hemen ona tampon yaptılar."

"Ben saldırı anını değil, patlama sonra alanı gördüm. Şok olduk. Dış Hatların gelişinde silahlı çatışma oldu. Dış Hatlar yolcu çıkışında, bagaj alım karuselinin orada patlama olmuş. Karuselden çıktığı alanda silahını çekip ateş ediyor. Şimdi servis katındayız çıkamıyoruz."





"Gök gürlemesi gibiydi"





CNN Türk'e konuşan görgü tanığı bir taksi şoförü "İç hatlardan dış hatlara sıraya girdik, ben en arkadaydım. Silah sesleri geldi, gök gürlemesi gibi, her yer alev oldu. Ön cam havaya uçtu, öndeki araç hurda olmuş. Silah sesleriyle patlama arasında en fazla iki dakika oldu" dedi.

Abdürrahim Albayrak: Bir anda ortalık toz bulut oldu

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak da Atatürk Havalimanı'ndaki patlama esnasında havalimanında bulunduğu söyledi. Albayrak, görgü tanığı olduğu terör saldırısı için 'Bir anda ortalık toz bulut oldu. Ailem yanımdaydı ne yapacağımızı şaşırdık' dedi.

Albayrak, "Cenazemiz var. Cenaze için Rize'ye gitmek üzere havalimanındaydık. Bir anda ortalık toz bulutu oldu. Ailem yanımdaydı ne yapacağımı şaşırdım. O esnada iki yaralıya da müdahale ettim. Onlarda iyidiler, araca bindirip hastaneye gönderdik onları. Allah tüm insanlarımızı korusun" dedi.

"Polisler karşılık verince bombayı bekleyenlerin arasına attı"

Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gelen lkay Kutunsel isimli havalimanı çalışanı olay anını şöyle anlattı: "Bir kişi elinde silahla birinci arama noktasından koşarak içeri girdi ve ateş etmeye başladı. Polisler karşılık verince elindeki bombayı bekleyenlerin arasına attı. Daha sonra ise kendisini patlattı."

“İnsanların kaçışmalarını, dumanları, yaralıları gördük”

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde meydana gelen saldırı ve iki patlama sırasında olay yerinde bulunan bir havayolu çalışanı Sputnik’e yaptığı açıklamada, saldırganların önce giriş kapısında ateş açtıklarını ve x-ray cihazının bulunduğu yere el bombası attıklarını, bu sırada saldırganlardan birinin el bombası attıktan sonra kendisini havaya uçurduğunu söyledi.

Birkaç dakika önce saldırının yapıldığı bölümden geçtiğini söyleyen havayolu çalışanının aktardığı bilgiler şöyle:

“Saldırganın CIP Lounge’ın önüne kadar ilerlediğini söylüyorlar. O yüzden hem içeride çok fazla yaralı var hem de dışarıda var. Şu an uçuşların hepsi iptal. Bütün giriş – çıkışlar kapatıldı. Ben girdikten hemen sonra patladı. Patlayan bölgedeki koridoru bitirdim. Kabin ekibi odasına girdim, ondan bir – iki dakika sonra patlama gerçekleşti. Büyük bir patlama sesi duyduk. Aynı zamanda da sallantı oldu. Bizim etrafımız camekan olduğu için, insanların kaçışmalarını, dumanları, yaralıların halini gördük.”

Havalimanı personeli isyan etti: Saldırganlar ellerini kollarını sallayarak silahlı olarak içeri girdi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2'si polis 32 kişi hayatını kaybettiği terör saldırısına şahit olan personel F.N. , güvenlik zaafiyetine tepki gesterdi.

Habertürk canlı yayınında konuşan F.N., "Saldırganlar ellerini kollarını sallayarak silahlı olarak içeri girdi. Bu nasıl güvenlik. Havalimanında sadece 2 tane doktor var, ambulansların olay yerine 15-20 dakika sonra ulaşabildi" ifadelerini kullandı.

"Dışarıda oldu patlama. Sonra silah sesleri duyuldu. Ortalık kan revan içerisindeydi"

Havalimanındaki bir görgü tanığı, “Annemi uçağa bindirecektim. Bir anda patlama oldu. Otoparka indim. Herkes bir tarafa koşuştu. Özel harekatlar içeriye girdi. Yatırdılar bizi yere. Sonra bizi ayağa kaldırıp dışarıya çıkardılar. Çok şiddetli patlama oldu. Dışarıda oldu patlama. Sonra silah sesleri duyuldu. Ortalık kan revan içerisindeydi” dedi.

"50'ye yakın silah sesi duydum"

Bir görgü tanığı Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinin otoparkında olduğunu ve aracına bindiği sırada ilk patlama sesinin duyulduğunu söyledi. 50'ye yakın silah sesi duyduğunu ve patlamanın ardından ikinci bir bombanın daha patladığını belirten gözgü tanığı olayların havalimanının otopark kısmında gerçekleştiğini iddia etti.