Görevimiz Tehlike 7 ve 8'in vizyon tarihleri ertelendi

Görevimiz Tehlike (Mission Impossible ) serisinin 7. ve 8. filminin vizyon tarihlerini ertelendi. Daha önce 30 Eylül'de vizyona girmesi beklenen "Görevimiz Tehlike 7", 14 Temmuz 2023'te çıkış yapacak. 7 Temmuz 2023'te vizyona girmesi planlanan "Görevimiz Tehlike 8" ise 28 Haziran 2024'e ertelendi.

Yapılan açıklamada; "Düşünceli bir değerlendirmenin ardından Paramount Pictures ve Skydance, devam eden pandemi nedeniyle, gecikmelere yanıt olarak Mission: Impossible 7 & 8'in çıkış tarihlerini ertelemeye karar verdi. Yeni çıkış tarihleri ​​sırasıyla 14 Temmuz 2023 ve 28 Haziran 2024 olacak. “Sinemaseverlere benzersiz bir sinema deneyimi sunmayı dört gözle bekliyoruz” sözlerine yer verildi.

Serinin sonraki iki filminde bir kez daha Tom Cruise, IMF ajanı Ethan Hunt olarak rol alacak. “Mission: Impossible — Fallout” ve “Mission: Impossible — Rogue Nation”ı yöneten Christopher McQuarrie, aksiyon serisinin sonraki iki bölümünü yönetmek için geri dönüyor. Kadroda, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby ve Angela Bassett yer alıyor.