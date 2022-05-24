Görevimiz Tehlike 7'den ilk fragman geldi

Tom Cruise'un özel ajan Ethan Hunt olarak başrolde yer aldığı serinin 7. filmi Mission: Impossible-Dead Reckoning'in ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda Tom Cruise'un yanı sıra, seriye yeni katılan Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimler de dikkat çekti.

İki ayrı film olarak yayınlanacak Dead Reckoning’in her iki bölümü de Christopher McQuarrie tarafından yazılıp yönetildi. McQuarrie, daha önce Görevimiz Tehlike 5 ve Görevimiz Tehlike 6 filmlerini yönetmişti. Ayrıca Edge of Tomorrow ve Jack Reacher gibi diğer yapımlarda da Cruise ile birlikte çalışmıştı.

14 Temmuz 2023’te vizyona girecek

Geçen 30 Eylül'de vizyona girmesi planlanan film, Covid-19 önlemleri nedeniyle vizyon tarihi ertlenmişti. Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’ın, 14 Temmuz 2023’te vizyona girmesi planlanıyor.