Görevi bırakan Niğde Belediye Başkanı: Kimse istifa et demedi, ekibimle karar verdik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası il ve ilçe teşkilatları ile belediyelerde çok sayıda kişi istifa etmişti. Kadir Topbaş'ın 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden ayrılması sonrası aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de bulunduğu bir dizi isim istifayla anılmaya başlanmıştı.

İBB Başkanı Topbaş'ın ardından Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş istifasını sunmuştu. Üçüncü istifa ise dün Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa, Ankara ve Balıkesir Belediye başkanlarını işaret ederek, "İstifa etmezlerse neticesi ağır olur" dedi.

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Akdoğan: Şartlar öyle gerektirdi

RS FM’de Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programında konuşan Akdoğan sözlerine, "Ayrılmamızın daha doğru olacağı inancı bizde hâkim oldu. Şartlar öyle gerektirdi. Ama görevden ayrılmamız demek, hizmetten kopacağımız anlamına gelmiyor. Partimizin emrinde, bir parti üyesi olarak hizmet etmeye devam edeceğiz" diyerek başladı.

"Ekibimle 1 hafta boyunca istişare ettik, teşkilatımızla istişare ettik. Ayrılmamızın şehrimiz ve partimiz açısından daha hayırlı olacağı yönünde bir karar verdik" diyen Akdoğan, istifasının ardından bir endişe taşımadığını şu sözlerle anlattı:

"Ayrılık kararını alırken, herhangi bir endişe taşımadık. Taşımamızı gerektiren bir durum da yok zaten. Her şey şeffaf. Başımız dik, alnımız açık ve gönlümüz rahat."

"Talimat almadım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmediğini belirten Akdoğan, istifa kararına ilişkin AKP Genel Merkezi, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'ndan bir talimat almadığını, kararın kendine ait olduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'yla görüşmedik bu süreçte, Başbakanımızla görüştük. Genel Merkez'deki yetkililerle görüştük. Bana hiç kimse 'istifa et' demedi. Biz, Niğde'deki arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık ve istifa kararı aldık. Kendi kanaatimiz bu şekilde oluştu ve istifa kararı aldık. AK Parti'de hep ilkler yaşanmıştır, bizim istifamızla da yaşanmaya devam ediyor."

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