Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan istifa etti

AKP'li Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, görevinden istifa ettiğini açıkladı. "8.5 yıldır yürüttüğüm belediye başkanlığı görevimden başım dik, alnım açık olarak ayrılıyorum" diyen Akdoğan, "Bu görev bana tevdii edilirken nasıl heyecanlandıysak, bugün de aynı heyecan ile görevimden ayrılıyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası il ve ilçe teşkilatları ile belediyelerde çok sayıda kişi istifa etmişti. Kadir Topbaş'ın 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden ayrılması sonrası aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de bulunduğu bir dizi isim istifayla anılmaya başlanmıştı.

Adı istifayla anılan belediye başkanlarından biri de Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'dı. Görevinden bugün itibarıyla ayrıldığını duyuran Akdoğan, düzenlediği basın açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin her zaman emrinde olacağım" dedi.

Akdoğan, şunları kaydetti:

"30 Mart 2009 tarihinden beri yürüttüğü Belediye Başkanlığı görevimden bugün itibari ile istifa ediyorum. Belediye başkanlığım süresince görevimi yürütmekte bana destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, AK Parti Genel Merkez Teşkilatımıza ve tüm teşkilat kademelerimize, milletvekillerimize, belediye meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarıma ve özellikle de tüm Niğdeli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

"8.5 yıldır yürüttüğüm belediye başkanlığı görevimden başım dik, alnım açık olarak ayrılıyorum. Bilinmesini isterim ki, bana iki defa AK Parti İl Başkanlığı, iki defa da Belediye Başkanlığı görevini tevdii eden Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimin her zaman emrinde olacağım. Bu görev bana tevdii edilirken nasıl heyecanlandıysak, bugün de aynı heyecan ile görevimden ayrılıyorum. Bu kararımın ülkem, partim, şahsım ve özellikle de hizmet etmekten gurur duyduğum Niğde için hayırlara vesile olmasını diliyor, mesai arkadaşlarımdan ve Niğde halkımızdan haklarını helal etmesini istiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Faruk Akdoğan kimdir?

1964 yılında Niğde'de doğan Faruk Akdoğan, eğitimine sırasıyla, Gümüşler Kasabası İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Lisesi mezuniyetinin ardından Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde devam etti.

Akdoğan, 1999-2004 yılları arasında Niğde Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2009 yılları arasında Niğde Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı, 2005 yılında da Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Akdoğan, 1991-1998 yılları arası Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, 1999-2001 yılları arasında ise Fazilet Partisi İl Başkanı olarak görev yaptı. Akdoğan, 1994 yılında Refah Partisi'nden, 1999 yılında da Fazilet Partisi'nden İl Genel Meclis Üyesi seçildi.

Akdoğan, siyasi yaşamına 2001 yılında AKP kurucu üyeleri arasında yer alarak devam etti. Niğde'de AKP'nin kuruluşuna öncülük eden Akdoğan, 2002 yılında AKP Genel Merkezi tarafından Niğde İl Başkanı olarak görevlendirildi.

1 Aralık 2008 yılında Yerel Seçimlerde Belediye Başkanı Aday Adayı olmak içn görevinden ayrılan Akdoğan, 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerde Niğde Belediye Başkanlığı'na seçildi.