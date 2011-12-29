Görevden alındı, CHP'yi 'Silivri'ye benzetti

T24 - 'Demokratik tüzük' talebi nedeniyle CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'ndan alındığı iddia edilen Zuhal Samlı, "Bunun Silivri'de olanlarla farkı nedir?" dedi.



Yaklaşık 1 yıl sürdürdüğü CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevinden alınan Zuhal Samlı, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.



Kararı eleştiren, kendisine hiçbir gerekçe bildirilmediğini belirten ve göreve geldiği ilk gün örgüte demokratik tüzük ve kadın kurultayı sözü verdiğini söyleyen Samlı'ya, tüzük kurultayı talebi nedeniyle mi görevden alındığı soruldu.



"Sebebin bu olmadığını umuyorum'' diyen Samlı ekledi: ''Türkiye'de özgür düşüncelerini ifade ettikleri için bugün Silivri'de olanlarla, partide özgür düşüncelerini ifade edenler arasındaki fark nedir?''



Samlı, ''Ben en demokratik hakkımı ve kadın örgütlerimin uzun süredir talep ettikleri, demokratik tüzük isteğini dile getirdim" dedi.



Genel merkez yöneticilerinin ''gelecek aylarda kadın kurultayına gitmek istediklerini ancak mevcut yönetimle kurultay çalışmalarını gerçekleştiremeyeceklerini'' söylediklerini belirten Samlı, kendisi ve MYK üyesi arkadaşlarının kadın kurultayını en iyi şekilde yapacak kadar gerekli tecrübeye sahip olduklarını savundu.



Samlı bir soru üzerine kadın kolları yönetiminin kendisi ile birlikte 15 kişi olduğunu ve tamamının görevden alındığını bildirdi.



Başka bir soru üzerine de Samlı, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı ile bazı il yönetim kurulu üyelerinin de istifa ettiği bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi.

Güler mi istedi?



''İstifasını Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler'in mi istediği?'' yönündeki bir soru üzerine de Samlı, ''15 yıldır partide görev yaptığını ve kimseyle bir probleminin olmadığı'' cevabını verdi.



Bundan sonra görevden almaların devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruyu ''Bilemiyorum'' şeklinde yanıtlayan Samlı, yapılacak kadın kurultayında aday olup olmayacağının sorulması üzerine ise, ''Ben CHP'de her kademede görev yapmaktan onur duyan bir partiliyim. Gün geldiği zaman, partimin veya örgütümün vereceği her türlü kararı saygıyla kabul ederim. O gün bir gelsin'' diye konuştu.