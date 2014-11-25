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Yaşam

Görevden alınan sendika başkanı ölü bulundu

Tez-Koop-İş Bursa Şube Başkanı Ünal Özcan, dün görevinden alındıktan sonra sendika binasında ölü bulundu

25 Kasım 2014 17:15

İddiaya göre, Türkiye Ticaret Kooperatif eğitim Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP- İŞ ) Bursa Şubesi Başkanı Ünal Özcan (49), dün(24 Kasım 2014) Yalova’da yapılan toplantıda görevinden alındı. Özcan, Yalova’dan dönüşte bir marketten ip alarak sendika binasına gitti. Sabah saatlerinde büroya gelen bir çalışan Özcan'ın cesediyle karşılaştı.

Radikal'de yer alan habere göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi’nde meydana gelen olayda, akşam binada kimsenin olmadığı saatlerde duvara " Hayat senden alacağım var" yazdıktan sonra arşiv odasına geçen Özcan yaşamına son verdi. Özcan’ın cansız bedenini sabah saatlerinde büroya gelen bir çalışan gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Özcan’ın cansız bedeninin yanında bir not buldu. Notta, “Beni seven sevmeyen bütün üyelerimden özür diliyorum. Beni iki oy için bu duruma getirdiler. Şimdi arayan soran yok. Genel yönetimden bile attılar. Sorulmadı bile. Ama olsun ben bunları hak etmedim. Herkese iyi olmaya çalıştım, başaramadım. Allah herkesin yolunu açık etsin. Hiçbir zaman kimseye şerefsizlik yapmadım” yazdığı öğrenildi. 

 

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