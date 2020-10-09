Görevden alınan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in tutukluluğuna itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 214'teki Kobani eylemlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, avukatı aracılığıyla tutukluluğuna itiraz etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 isimden 17’si geçen hafta tutuklandı. Eski milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ile Gülfer Akkaya ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Tutuklandıktan sonra görevden alınarak yerine kayyım atanan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, avukatı Selçuk Nuray, Ankara 5’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği dilekçe ile tutukluluğuna itiraz etti.

Dilekçede, müvekkilinin diğer şüphelilerden ayrık durumu nedeniyle tutuklanmasının yasal ve yeterli olmadığını savunan Avukat Nuray, isnat edilen bu suçlamalar ile ilgili olarak 2016 yılında müvekkili hakkında adli soruşturma yürütüldüğünü, 7 ayı aşkın bir süre tutuklu kaldığını, akabinde tahliye edildiğini, yargılamasının Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ettiğini, bu konuda Anayasa Mahkemesince hak ihlali kararı verildiğini belirtti. Avukat Nuray, "Müvekkil hakkında bu tutuklamayla mükerrer işlem yapılmıştır. Biri yüksek mahkeme olmak üzere daha önce aynı suçlamalarda 3 ayrı mahkeme kuvvetli suç şüphesi olmadığı, illiyet bağının ortaya konulmadığını, suç vasfının değişeceğini söylemiştir. Bu nedenle hakimliğin verdiği tutuklama kararı otomatik olarak ortadan kalkmaktadır" ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin sorgu aşamasında her soruya samimi bir şekilde cevap verdiğini belirten Avukat Nuray, Bilgen’in, sokağa çıkma çağrısının yapıldığı iddia edilen 6 Ekim 2014 tarihindeki HDP MYK toplantısına da katılmadığını belirtti. Müvekkilinin milletvekili olurken de, Belediye Başkanı olurken de kimsenin yönlendirmesi ve talimatının bulunmadığına işaret eden Avukat Nuray, bu gerekçelerle müvekkilinin tahliye edilmesine karar verilmesini talep etti.

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