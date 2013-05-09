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Politika

Görev yeri değişen Ordu Valisi Orhan Düzgün, gözyaşlarına hakim olamadı

44 aylık görev yeri değişen ve Kayseri'ye atanan Ordu Valisi, veda konuşmasında gözyaşlarına hakim olamadı

09 Mayıs 2013 15:53

Valiler Kararnamesiyle Kayseri'ye atanan Ordu Valisi Orhan Düzgün, gözyaşları içinde açıklama yaptı. 44 aydır Ordu Valisi olarak görev yaptığını söyleyen Düzgün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketinde görev yapmak bizim için gerçekten onur verici olacak" dedi.

 

Ordu'da görev yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden Düzgün, "Ordu halkıyla, köylüsünden kentlisine kadar gayet uyum içinde güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Elimizden geldiğince Ordu'nun gelişmesi ve kalkınması için gayret gösterdik. Çaba harcadık ama her oturduğumuz koltuktan kalkacağımız gibi Ordu Valiliği koltuğundan da önümüzdeki günlerde ayrılacağız" diye konuştu.


Konuşurken gözyaşlarını tutamadı


Konuşmasında duygulu anlar yaşayan Düzgün, "Yapılmış çalışmalar mutlaka devam edecektir. Ordu'ya gelecek Kütahya Valimiz de gerçekten çok çalışkan ve pozitif yönleri olan iyi bir arkadaşımız. O da bütün projeleri devam ettirecektir. Zaten bu çalışmaları ben Ordu'da tek başıma yapmadım. Bütün Ordulu vatandaşlarımızın desteğiyle, değerli bakanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, bütün herkesin desteğiyle yaptık. İnşallah bu çalışmalar kaldığı yerden devam edecektir" ifadelerini kullandı.


Düzgün, sözlerini şöyle tamamladı:


"Valiler kararnamesinde son anda listeye girerek hem Cumhurbaşkanımızın takdirleri doğrultusunda, yine hükümetimizin teklifleriyle sayın Cumhurbaşkanımızın memleketine atandım. Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketinde görev yapmak bizim için gerçekten onur verici olacak. Oradaki görev sürecimde de bu millete en iyi şekilde hizmet etmeye, görevimizi layıkıyla yapmaya gayret göstereceğiz".

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