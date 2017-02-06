Gore-Tex PFC'siz üretilecek

Kumaşların su geçirmemesi için yapılan Gore-Tex kaplama işlemi, uluslararası çevre örgütü Greenpeace'in yıllar süren uyarılarının ardından, çevreye zararlı perflorlu bileşik (PFC) içerikli kimyasallar kullanılmadan üretilecek. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen spor malzemeleri fuarı Ispo'da bir açıklama yapan Amerikan kimya şirketi W.L. Gore & Associates, PFC içermeyen ilk ürünlerin 2018 sonbaharında piyasada olacağını bildirdi. Şirket ayrıca 2020 yılına dek PFC'yi ürünlerinde yüzde 85 azaltmayı, 2023 senesinde de tamamen kullanımdan kaldırmayı hedefliyor. Su ve kir geçirmeyen niteliği ile PFC birçok üründe bulunuyor. Kanserojen oldukları belirlenen bazı PFC bileşenleri ise Gore şirketinden yapılan açıklamaya göre 2013 yılından bu yana kullanılmıyor.

Çevre ve insan sağlığına zararlı

Özellikle uzun bir karbon zincirine dahip PFC türleri, doğada ayrıştırılaması güç maddelerden biri olarak biliniyor. Karbon zinciri küçük olan PFC türleri ise kısa sürede içme suyunu kirletebiliyor. Bazı PFC türleri ise toksik etki yaratabiliyor.

İnsanlar içme suyu ve gıda zinciri sayesinde bünyesine PFC alabiliyor. hayvanlar üzerinde yapılan deneyler bazı PFC türlerinin kansere yol açtığını kanıtadı. Ayrıca PFC'nin insanlarda kısırlığa yol açtığı şüphesi de bulunuyor.

Greenpeace'in raporu

W.L. Gore & Associates kumaş üreten bir firma değil. Şirket, doğa sporları endüstrisi ağırlıklı tekstil üretimi yapan firmalara Gore-Tex adı verilen ve kumaşın su geçirmemesini sağlayan bir membran çeşidi sağlıyor. Söz konusu kaplama çok sayıda üretici tarafından kullanılmakta. Gore-Tex kumaşların su geçirmezlik özelliği belli bir süre ile sınırlı ve yağışın şiddeti ile de alakalı.

Greenpeace, ‘Detox‘ adını verdiği kampanyada, doğa sporları sektörünün çevreye bağlı ve saygılı bir imaj ortaya koymasına ve dağcıların, tırmanıcıların, kayakçıların ve diğer doğa sporcularının, tabiatı sevmelerine rağmen doğaya zararlı kıyafetler giydiklerini ifade etmişti. Örgütün 2013 yılında yayınladığı rapor sektörde büyük bir tartışma yaratmıştı. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki Newark kentinde olan Gore şirketinin müşterileri arasında Salewa ve Mammut gibi çok sayıda Avrupalı şirket de bulunuyor.

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dpa / ET,