T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Gordon City de Babylon Soundgarden'da

Gorgon City Coachella, Glastonburry gibi büyük festivallerde sahne aldı

24 Temmuz 2017 18:04

Kye Gibbon ve Matt Robson-Scott’un projesi Gorgon City, 9 Eylül’de Babylon Soundgarden’da.

İşte Gorgon City hakkında bilmeniz gerekenler:

İkili, Gorgon City’nin gerçek bir şehir olması durumunda bir parti adasının başkenti olacağını söylüyor.

Gibbon, en büyük ilhamlarından birinin İbiza olduğunu söylüyor.

Gorgon City Coachella, Glastonburry gibi büyük festivallerde sahne aldı.

House müziğin insanların gerçek hayattan kaçarak bir araya gelmesi ve eğlenmesini sağladığını söylüyorlar. 

Bir eskimo evinde yaptıkları performansla Atlantik üzerinde uçan bir uçakta yaptıkları performanslar Gorgon City’nin favori performansları.

Gorgon City, Wyclef Jean, Jennifer Hudson, Tyga gibi dünyaca tanınmış isimlerle çalıştı.

Here For You şarkısına 2013 yılında İstanbul’da klip çeken gruba şarkıda Laura Welsh eşlik etti.

 

ETİKETLER

Gorgon CityBabylon Soundgardenİstanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24