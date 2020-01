Gordon City de Babylon Soundgarden'da

Kye Gibbon ve Matt Robson-Scott’un projesi Gorgon City, 9 Eylül’de Babylon Soundgarden’da.

İşte Gorgon City hakkında bilmeniz gerekenler:

İkili, Gorgon City’nin gerçek bir şehir olması durumunda bir parti adasının başkenti olacağını söylüyor.

Gibbon, en büyük ilhamlarından birinin İbiza olduğunu söylüyor.

Gorgon City Coachella, Glastonburry gibi büyük festivallerde sahne aldı.

House müziğin insanların gerçek hayattan kaçarak bir araya gelmesi ve eğlenmesini sağladığını söylüyorlar.

Bir eskimo evinde yaptıkları performansla Atlantik üzerinde uçan bir uçakta yaptıkları performanslar Gorgon City’nin favori performansları.

Gorgon City, Wyclef Jean, Jennifer Hudson, Tyga gibi dünyaca tanınmış isimlerle çalıştı.

Here For You şarkısına 2013 yılında İstanbul’da klip çeken gruba şarkıda Laura Welsh eşlik etti.