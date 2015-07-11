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Spor

Goran Pandev: Galatasaray'da berbat bir yıl geçirdim

'Az oynadım, az antreman yaptım'

11 Temmuz 2015 18:56

Galatasaray'dan Genoa'ya transfer olan Makedon futbolcu Goran Pandev, sarı kırmızılı takımda geçirdiği dönemle ilgili, "Galatasaray'da berbat bir yıl geçirdim. Ancak bu artık geride kaldı" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sarı kırmızılılarda bir sezon forma giyen Goran Pandev, yeni takımı Genoa'ya imza attı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Makedon forvet, Galatasaray 'ı hedef alırken, geçtiğimiz sezon uygulanan yabancı kuralını da eleştirdi.

 

'Az oynadım, az antreman yaptım'

 

Deneyimli futbolcu, "Galatasaray'da berbat bir yıl geçirdim. Ancak bu artık geride kaldı. Aslında ara transfer döneminde buraya gelecektim. Gasperini Ocak'ta benimle temasa geçti. O dönem Galatasaray beni bırakmadı, sezon sonuna kadar tutmayı tercih etti. Galatasaray'da ortam karman çormandı. Düzen yoktu, kurallar yoktu. Sonra Cesare Prandelli de gitti. 9 yabancı vardı, ama bunlardan sadece 5 tanesi oynayabiliyordu. Az oynadım, az antrenman yaptım. Ayda bir kez forma giymek kolay değil. Gerçi sezonu çifte kupayla tamamladık. Ben İtalya'ya döndüğüm için mutluyum. Benim için çok önemli bir hayat tecrübesi oldu" ifadelerini kullandı.

Pandev, Ziraat Türkiye Kupası dışında Galatasaray'a katkı vermemesine karşın Türkiye'de 2.4 milyon Euro garanti ücret kazandı.

 

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