Google'ın logosu değişti

Yeni yapılanma sürecine giren Google, şimdi de meşhur logosunu değiştiriyor… Tüm hizmetlerini Alphabet altına alarak köklü bir yapılanma sürecine giren Google, şimdi de logosunu değiştiriyor.

WebMasto'nun haberine göre, yeni Google logosu eskisi gibi yine fonttan oluşuyor. Ancak yeni logoda eskisine göre çok daha yuvarlak hatlara yer verilmiş. Buna ek olarak son “e” harfinde ufak bir döndürme de yapılmış. Renklerde ise herhangi bir değişiklik göze çarpmıyor.

Google’ın yeni logosu ilk olarak hazırladığı bir video ile ortaya çıktı. Google’ın bugüne dek gelişim sürecini anlatan videonun en sonunda yeni tasarlanan Google logosu belirdi.

Google’ın evrimini anlatan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: