Google'ın yöneticisi de Nepal depreminde yaşamını yitirdi

Nepal'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde tüm Himalayalar bölgesi etkilendi. Deprem dağcıları ve onlara yol gösteren rehberleri ise Everest yolunda yakaladı. Nepalli yetkililer Everest'te 17 dağcı ve rehberin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Hayatını kaybedenler arasında Google X Başkanı Dan Fredinburg da bulunuyor.

Everest'teki dağcıların arasında yaşamını yitirenler arasında "Google X"in yöneticisi 33 yaşındaki Dan Fredinburg da bulunuyor. Arama motoru Google'ın çok gizli araştırma laboratuvarı olarak bilinen 'Google X'in başkanlığını yapan Dan Fredinburg 31 Mart'tan bu yana Nepal'de bulunuyordu.

Çığ sonucu hayatını kaybetti

Everest'e çıkmak için günlerdir Nepal'de eğitim gören Fredinburg ve ekibi depremin ilk etkisini atlattılar. Ancak daha sonra kamp kurdukları bölgede depremin etkisiyle meydana gelen çığ sonucu yaşamlarını yitirdi. Fredinburg, Instagram hesabından Everest'ten bir fotoğraf da paylaşmıştı.

Google X Başkanı Dan Fredinburg'un kızkardeşi Megan Fredinburg sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ağabeyinin kafasından aldığı yara sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.