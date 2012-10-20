T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Google’ın yeni Chromebook’u çıktı

Google, yeni Chromebook dizüstü bilgisayarını kamuoyuna duyurdu

20 Ekim 2012 00:01

Samsung tarafından üretilen ve Chrome işletim sistemiyle beraber gelen Chromebook, 1366×768 piksel çözünürlüklü 11,6 inç ekrana, Samsung’un Exynos 5 Dual ARM işlemcisine, 16 GB dahili belleğe, 2 GB RAM’e, 100 GB’lık ücretsiz Google Drive bulut depolama alanına ve VGA çözünürlüklü (640×480) web kameraya sahip.

1,13 kilogram ağırlığa ve 2 cm inceliğe sahip dizüstü bilgisayarın bağlantı noktaları bir adet USB 2.0, bir adet USB 3.0, HDMI ve SD kart girişinden oluşuyor. Cihazın 1080p (Full HD) videoları da düzgün bir şekilde çalıştırdığı belirtiliyor. 
 
10 saniyede sıfırdan açılan Samsung Chromebook, 6,5 saatlik pil ömrü sunduğu iddiasında. Google’ın “herkes için” sloganıyla lanse ettiği yeni Chromebook, yaklaşık 250 dolardan önümüzdeki pazartesi yurt dışında satışa sunulacak. Cihazın ön siparişleri de alınmaya başlanmış. Google Chromebook’un 3G’li modelinin ise yaklaşık 330 dolardan satışa sunulacağı belirtiliyor.
 

ETİKETLER

googlesamsungchromebook

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24