Google’ın yeni Chromebook’u çıktı

Samsung tarafından üretilen ve Chrome işletim sistemiyle beraber gelen Chromebook, 1366×768 piksel çözünürlüklü 11,6 inç ekrana, Samsung’un Exynos 5 Dual ARM işlemcisine, 16 GB dahili belleğe, 2 GB RAM’e, 100 GB’lık ücretsiz Google Drive bulut depolama alanına ve VGA çözünürlüklü (640×480) web kameraya sahip.

1,13 kilogram ağırlığa ve 2 cm inceliğe sahip dizüstü bilgisayarın bağlantı noktaları bir adet USB 2.0, bir adet USB 3.0, HDMI ve SD kart girişinden oluşuyor. Cihazın 1080p (Full HD) videoları da düzgün bir şekilde çalıştırdığı belirtiliyor.

10 saniyede sıfırdan açılan Samsung Chromebook, 6,5 saatlik pil ömrü sunduğu iddiasında. Google’ın “herkes için” sloganıyla lanse ettiği yeni Chromebook, yaklaşık 250 dolardan önümüzdeki pazartesi yurt dışında satışa sunulacak. Cihazın ön siparişleri de alınmaya başlanmış. Google Chromebook’un 3G’li modelinin ise yaklaşık 330 dolardan satışa sunulacağı belirtiliyor.