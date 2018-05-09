Google’ın sanal asistanı artık sizin adınıza telefon görüşmeleri yapabilecek. Kuaförden randevu almak, restoranlara rezervasyon yapmak için bu robotik asistan kullanılabilinecek.

Bu sene sonu kamuoyuna sunulacak olan Google Duplex, iletişime ‘mmm-hmm’ gibi seslenişler ekleyerek dinleyiciye insan olduğunu düşündürüyor.



Google’ın CEO'su Sundar Pichai, şirketin yıllık konferansı I/O 2018 sırasında sahnede bu yeni özelliğin yeteneklerini gösterdi. “İnanılmaz olan, asistanın konuşmanın nüanslarını gerçekten anlayabileceği” diyen Pichai, bu teknoloji üzerinde uzun yıllardır çalıştıklarını söyledi. Randevu almak için Google Asistan'ın bir kuaförü arayıp karşıdaki kişi ile iletişim kurup etkileşimde bulunduğu ve bir restoranda masa ayırtmaya çalıştığı kaydı şöyle paylaştı:

https://www.theverge.com/2018/5/8/17332070/google-assistant-makes-phone-call-demo-duplex-io-2018

Google’ın sanal asistanının kullanıcıları için gerçekleştireceği telefon görüşmelerinin örnekleri aşağıdaki gibi:

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4. ses kaydı için tıklayın

5. ses kaydı için tıklayın

6. ses kaydı için tıklayın

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