Google’ın görsel arama özelliğine Jeniffer Lopez ilham olmuş

İnternetin en popüler arama motoru Google’ın ‘Görseller’ özelliğinin ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in 2000 yılında Grammy Müzik Ödülleri’nde giydiği kıyafet sayesinde ortaya çıktığı öğrenildi.

Teknoloji devi Google’ın CEO’su Eric Schmidt, giyildiği andan itibaren internette sansasyonel bir etki yapan Versace imzalı ünlü yeşil elbisenin kendileri için de bir dönüm noktası olduğunu açıkladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, tüm zamanların en akılda kalıcı beşinci kıyafeti seçilen yeşil ipek elbisenin Lopez tarafından giyildiği anda internette gelmiş geçmiş en çok aranan şey olduğunu söyleyen Schmidt, “Ama kullanıcılara tam olarak istedikleri şeyi, yani ‘o elbiseyi giyen Lopez’i nasıl göstereceğimizden emin değildik. İşte Google Görseller böyle ortaya çıktı” dedi.

Temmuz 2001’de kullanıma açılan Google Görseller, ilk aşamada 250 milyon fotoğrafa erişim sağlamıştı. 2010’a gelindiğinde ise bu rakam 10 milyarın üstüne çıkmıştı.