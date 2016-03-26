Google'ın fotoğraf yazılımı bedava oldu; bu seneki ücretler iade

Teknoloji devi Google'ın daha önce satın aldığı ve bugüne kadar 150 dolara satılan fotoğraf düzenleme araçları Nik Collection artık ücretsiz oldu. Google ayrıca Nik Collection'ı 2016 içerisinde daha önce parayla satın alanlara da geri ödeme yapılacağını duyurdu.

Hürriyet'in haberine göre, Google, beklenmedik bir hamleyle fotoğraf düzenleme araçlarına yer veren Nik Collection eklentisini ücretsiz hale getirdi. Daha önce 150 dolara satılan Nik Collection'ın aslında bu fiyatı bile onun önceki sahibi ve geliştiricisi Nik Software'in belirlediği fiyatın oldukça altındaydı.

Konuyla ilgili bir duyuru yapan Google, "mobil platformlar için Google Photos ve Snapseed'in de dahil olduğu gelişmiş fotoğraf düzenleme araçlarına yönelik uzun vadeli yatırımları çerçevesinde Nik Collection masaüstü süitinin ücretsiz hale getirmeye karar verdiklerini" belirtti.

Birbirinden bağımsız olarak da kullanılabilen yedi adet eklenti içeren Google Nik Collection'ın en yeni eklentisi yarattığı güçlü ve etkili retro efektlerle bilinen Efex Pro. Bununla birlikte koleksiyonda yer alan diğer eklentiler ise şöyle: Colour Efex Pro, HDR Efex Pro, Silver Efex Pro, Viveza, Dfine ve Sharpener Pro.