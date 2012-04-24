Google, Gideon Sundback'i andı

Google, fermuarın geliştiricisi Gideon Sundback'in doğumunun 132. yıldönümü adına, anasayfasına, tıklayınca açılan uzun bir fermuar ekledi

İsveçli elektrik mühendisi ve fermuarın geliştiricisi olarak bilinen Gideon Sundback çok zengin bir çiftçinin oğluydu. İsveçte eğitimini tamamladıktan sonra Almanya'ya giden Sundback 1903 yılında mühendislik sınavına girdi. 1905 yılında ise Amerikan Birleşik Devletleri'ne göç etti ve aynı yıl Pittsburgh'da Westinghouse elektrik şirketinde çalışmaya başladı. 1906'da New Jersey'deki Universal Fastener şirketine geçtikten bir süre sonra aynı şirkette baş tasarımcılığa terfi etti. 1909'da İsveçli tesis müdürü Peter Aronsson'un kızı Elvira Aronsson ile evlendi.

Sundback 1906 ile 1914 yılları arasında Talon isimli bir firmada çalışırken fermuar ile ilgili birçok gelişmeye imza attı. Elias Howe, Max Wolff ve Whitcomb Judson gibi kendinden önceki mühendislerin bu alandaki çalışmalarını ilerletti.

Sundback fermuarın gelişimine büyük katkılarda bulundu. Ayrıca fermuar üreten bir makine de yaptı. 1951 yılında mühendislik alanındaki başarılarından ötürü İsveç Kraliyet Akademisi tarafından altın madalya ile ödüllendirildi. 1954 yılında geçirdiği bir kalp krizi neticesinde yaşamını yitirdi.

2006 yılında ABD'li National İnventor Hall of Fame vakfı tarafından fermuar ile ilgili yaptığı çalışmalarından dolayı onurlandırıldı.