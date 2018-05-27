Google'ın açığını bulan lise öğrencisi 36 bin dolar kazandı

Uruguaylı 17 yaşındaki Ezequiel Perreira, Google’ın güvenlik açığını bularak 36 bin dolar ödül kazandı.

Arama motoru devinden daha önce de çeşitli meblağlarda dört adet daha para ödülü kazanmış olan lise öğrencisi, ilk bilgisayarına 10 yaşındayken sahip oldu. Ezequiel Pereira, 11 yaşından itibaren farklı kodlama tekniklerini de öğrenmeye başladı. İlk açığını 2016 yılında buldu ve karşılığında 500 dolar gibi düşük bir para ödülüne sahip oldu.

İlk açığı bularak kazandığı 500 dolardan sonra açıkları bulmaya devam eden Uruguaylı lise öğrencisi, beşinci ve en karlı açığını da bularak adından söz ettirmeye başladı. Şirket içi iletişim programlarında bulduğu bir açık ile 36 bin dolar kazanan Pereira, ikinci bulduğu açık ile 10 bin dolar kazandığını ve bunu yalnızca ders arasındaki bir molada yaptığını söyledi.

Kazandığı paraları bilgisayar mühendisliği programlarına sahip olan ABD üniversiteleri için burs kazanma amacıyla biriktiren Pereira, bu ödül programları ile daha çok para kazanacak gibi görünüyor.

Teknoloji devi Google da güvenlik açıklarını bulan kişilere para ödülleri veriyor. Google, bu ödül programı ile geçtiğimiz yıl 274 farklı güvenlik açığı bulan beyaz şapkalı hackerlara toplamda 2.9 milyon dolar dağıttı. Bu dağıtılan ödüllerde en yüksek ödülü 112.500 dolar olmuştu.