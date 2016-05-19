Google'dan 'yapışkan' yüzey yeniliği

Araçların tamponu ve kaputuna uygulanan yapışkan yüzeye yayanın yapışıp, darbenin etkisiyle başka araçlara veya nesnelere çarpmaması amaçlanıyor.

Patent başvurusundaki açıklamada "Amaç aracın ön tarafındaki yapışkan yüzeyin kaza anında harekete geçerek yayayı araca yapıştırması” deniyor.

Patent, Google’ın sürücüsüz arabalarının yayalara çarpma olasılığı düşünülerek alındı.

Açıklamada ayrıca "Kaza anında yapışkan yüzeyin harekete geçmesi sayesinde yayanının fırlaması engellenir ve sürücü (ya da sürücüsüz araç) fren yapana dek durumu kontrol altına alır ve yayanın güvenliği sağlanır. Bu sayede hem araba hem de yayanın ani hareket etmesi önlenebilir" yazıyor.

Patent öncelikle sürücüsüz arabalara yönelik tasarlandı. Fakat yapışkan yüzeyin herhangi bir araçta da kullanılabileceği belirtiliyor.

'Varolan Teknolojiler Yetersiz'

Otomotiv firmaları uzun süredir yayaları korumaya yönelik önlemler geliştiriyor.

Citroen ve Jaguar kaza halinde arabanın kaputunu 6,5 cm yükselten ve kaput ile motor arasında yumuşatıcı etki yaratan bir cihaz üretmişti.

Land Rover ve Volvo da kaza anında arabanın dışına çıkan hava yastıkları icat etmişlerdi.

Fakat patent başvurusunda "Şu anda arabalarda kullanılan teknolojilerin yayanın yaşayabileceği ikinci bir darbeyi göz önünde bulundurmadığı" ifadesi yer alıyor.

Google’ın yapışkan tabaka teknolojisini sürücüsüz arabalarına uygulayıp uygulamayacağı henüz belli değil.