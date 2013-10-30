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Bilim / Teknoloji

Google’dan yapboz telefon

Motorala, Phonebloks isimli ve legoyu andıran bir sisteme sahip akıllı telefon projesini tanıttı.

30 Ekim 2013 12:08

 Ara isimli projeye göre, telefon kullanıcıları, tıpkı bir yapboz gibi satın aldıkları temel gövdeye isteklerine göre tuş takımı, batarya, kamera ya da diğer özellikleri ekleyebiliyorlar.

Motorola proje kapsamında Phonebloks isimli yapboz telefon gövde fikrinin yaratıcısı Hollandalı tasarımcı Dave Hakkens ile birlikte çalışıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Motorola, sosyal medyada yaptığı açıklamada bir yıldan uzun süredir proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Şirket, telefonun işlevinin, maliyetinin, tasarımının ve kullanım süresinin kullanıcılar tarafından belirleneceğini belirtti.

Şirkete göre kullanıcılar bu gövdeye tuş takımından, yedek bir pile, tansiyon ölçme aletine ya da şu ana kadar hiç düşünülmemiş yeni uygulama olmak üzere her şeyi monte edebilecekler.


Uzmanlar temkinli

 


Fakat yapboz telefonla ilgili uzmanların soru işaretleri yok değil.

David Murphy Grubu’un başdanışmanı Chris Green yapboz telefon ile ilgili talep olmadığı ve kendi telefon cihazını yapmanın pek de fayda sağlamadığı görüşünde.

CSS Insight’dan Been Wood ise bu tür telefonların harika bir fikir olduğunu fakat ticari gerçeklerin oldukça zorlayıcı olabileceğini söylüyor.

Wood, “Kağıt üzerinde oldukça iyi fikir ama gerçekte nasıl olacağını zaman gösterecek” diyor.

 

 

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