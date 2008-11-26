Google'dan sözleşmeli çalışanlara 'güle güle'

İnternet arama devi Google, yayınladığı bir duyuruyla sözleşmeli çalışanlarının sayısını “önemli ölçüde” azaltacağını açıkladı.



Şimdiye kadar hiç kimseyi işten çıkarmayışı ile ünlü İnternet devi Google, küresel krize yenik düştü. Firma sözleşmeli işçi statüsündeki çalışanının “önemli bir kısmının” işine son vermeye hazırlanıyor, kadrolu çalışanlar için herhangi bir durumun sözkonusu olmadığı belirtiliyor.



Google, işe alım sürecinde uyguladığı mülakat sınavları, çalışanlarının istifa etmek dışında işten çıkarılmaması, sunduğu imkanlar, çalışanlarını şirkete ortak etmesi gibi insan kaynaklarına yaptığı yatırımlardan ötürü bilişim dünyasında çalışan herkes için bir cennet olarak görünüyordu, ancak firmanın aldığı “sözleşmeli işçilerin işten çıkarılması” kararı bu imajı sarsıyor.



Firmanın kantin görevlileri, hizmetliler, programcılar ve kampüs otobüs şöförleri gibi işgücünü sağlayan sözleşmeli işçiler hakkında uzun bir süredir tartıştıklarını belirten Google CEO’su Eric Schmidt, ne kadar çalışanın işten çıkarılacağını belirtmedi. Schmidt, firmanın işe alımları durdurmayacağını ancak, işe alınan çalışan sayısını azaltacaklarını söyledi.



Google, 2006 yılının sonunda 11,000 kadrolu çalışana sahipti, 2008 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda bu sayı 20,123’e ulaştı. 2008 yılının üçüncü çeyreği sonunda firmanın 10,000 civarında sözleşmeli çalışanı bulunduğu belirtiliyor. Bu sayı firmanın toplam işgücünün 1/3’ünü ifade ediyor.