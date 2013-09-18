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Yaşam

Google'dan Leon Foucault için özel doodle

Bugün 'Foucault Sarkacı' ile bilinen Jean Bernard Léon Foucault'un 194. doğum günü

18 Eylül 2013 11:28

Google, Fransız fizikçi Jean Bernard Léon Foucault'un 194. doğum günü için özel bir logo hazırladı.
 
Ünlü fizikçi için Google, ana sayfasında sarkaç animasyonlu 'doodle'a yer verdi.
 
18 Eylül 1819'da doğan Jean Bernard Léon Foucault, kendi icadı olan 'Foucault Sarkacı' (Dünya'nın kendi çevresinde dönmesinin etkisini gösteren bir düzenek) ve jiroskop araçlarıyla tanınıyor.
 
Foucault, ayrıca ışık hızının ilk hassas ölçümlerinden birini gerçekleştirmiş (bulduğu değer bugün kabul edilen değerin yüzde 99.4'üne eşittir) ve Foucault akımları denen elektromanyetik fenomeni keşfetmiştir. Ay yüzeyindeki Foucault krateri de ismini bu fizikçiden alıyor.
 
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.
 
İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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