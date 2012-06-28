Google'dan ekonomik tablet: Nexus 7

Google, San Francisco'da düzenlenen Google I/O 2012 etkinliğinde Nexus 7’nin yanı sıra yeni işletim sistemi Android 4.1 Jelly Bean'i de tanıttı.

Google yeni tablet bilgisayarı Nexus 7 ile tablet piyasasının yüzde 60'ını elinde bulunduran Apple'a ve ABD'de milyonlarca satan Kindle Fire'a rakip olmayı hedefliyor.

Nexus 7, yedi inç büyüklüğünde bir ekrana sahip, 10,4 milimetre kalınlığında ve ağırlığı sadece 340 gram.



Fiyatı 200 dolardan başlayacak



Asus'un ürettiği Nexus 7 Temmuz ayının ortasından itibaren ilk olarak ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da satışa sunulacak.

Google yeni tablet bilgisayarın kısa bir süre sonra diğer ülkelerde de temin edilebileceğini kaydetti. Nexus 7'nin piyasa fiyatınınsa 200 dolardan başlayacağı açıklandı.

Nexus 7’ye, yeni işletim sistemi Android 4.1’in yanı sıra Google'ın yeni ses tanıma teknolojisi de yüklü olarak gelecek. Apple'ın ses tanıma teknolojisi Siri'ye benzeyen sistem, başlangıçta sadece İngilizce komutları algılayabilecek.

Yeni dil versiyonlarının da kısa bir süre içinde piyasaya sürüleceği açıklandı.

(Deutsche Welle Türkçe)