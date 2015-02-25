Google'dan cinsellik içeren çıplak fotoğraflara yasak

Google, sahibi olduğu Blogger platformunda çıplak içeriklere kısıtlama getirmeye hazırlanıyor. Çıplaklık ve cinsel yönden açıklık sergileyen içeriklere sahip herkese açık blog'lar, önümüzdeki aydan itibaren özel blog'lara dönüştürülecekler.

"Özel" olarak değiştirilen blog'ların içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, ancak özel içeriğe sadece içeriğin sahibi, blog'un yöneticisi ve blog sahibinin paylaşımda bulunduğu kişiler, blog'u görüntüleyebilecekler. 23 Mart'tan sonra açılan blog'lar, çıplak içerik sunmaları halinde Google tarafından kaldırılabilecek.

Google'ın blog gönderisine göre "önemli ölçüde faydası olacağı düşünülen" örneğin sanatsal, eğitim amaçlı, belgesel veya bilimsel içeriklerde çıplaklığa izin verilmeye devam edilecek. Bununla birlikte Google, çocuklarla ilgili istismara karşı "sıfır tolerans" ilkesini uygulayacağını vurguluyor.

Blogger bugün nasıl çalışıyor?

Blogger, şu an itibariyle "çıplaklık ve cinsel aktivite içeren resim ve videolara" izin veriyor. Ancak bu tür içerikler barındıran blog'ların ayarlardan "yetişkin" olarak işaretlenmiş olması gerekiyor. Bu durumda kullanıcılar, yetişkin içeriğe sahip blog'lara erişmeden önce bir uyarıyla karşılaşıyorlar.