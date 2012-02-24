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Bilim / Teknoloji

Google'dan 'beni izleme' seçeneği!

Dünyaca ünlü arama motoru Google izlendiğini ve verilerinin toplandığını düşünen kullanıcıları için yeni bir seçenek sundu...

24 Şubat 2012 21:24

 

T24 - Kullanıcıların bilgilerini topladığı düşünüldüğünden sık sık eleştirilen Google, "beni izleme" seçeneğini kullanıcılara sunacağını duyurdu. Böylece isteyen istediği ölçüde izlenebilecek.
 
Google, internetin bir numaralı ismi ve Gmail, YouTube gibi servisleriyle milyonlarca insana ulaşıyor. Hal böyle olunca kullanıcıların "gizlilik" endişesi de had safhaya çıkıyor ve Google her ne kadar aksini söylese de, kullanıcılar izlendiğini düşünüyor.
 
İşte tam bu noktada Google, yeni bir karar alarak kullanıcılara Chrome tarayıcısı altında "beni izleme" seçeneğini sunacağını duyurdu. Açıklama Google'ın Reklam departmanındaki ismi Susan Wojcicki'den geldi. "Beni izleme" seçeneği sayesinde kullanıcılar, bu seçeneğe tıklayarak Google'ın kendileri hakkında bilgi toplamasının önüne geçebilecek.
 
Google'ın bu kararı almasında Beyaz Saray'ın "haklar bildirgesi" teklifini açıklaması etkili oldu. Bildirge, internet devlerinin çevrimiçi gizlilik korumasında kontrolü kullanıcıya daha fazla vermeyi öngörüyor.

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