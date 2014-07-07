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Bilim / Teknoloji

Google’dan bedava telefon

Google'ın Project Ara ismini verdiği ‘modüler telefonu’ 100 kişiye bedava gidiyor

07 Temmuz 2014 14:58

Google'ın modüler telefon projesi olarak ortaya çıkan Project Ara'da işler beklenilenden hızlı ilerliyor. Bir akıllı telefonun değiştirilebilir küçük parçalardan oluşturulmasını ve istenilen parçaların değiştirilerek telefonun güncellenmesini sağlayan Project Ara için test sürecine başlayan Google, 20.000 test başvurusu arasından 100 kişiyi seçti.

Radikal’de yer alan habere göre, Project Ara'nın Şubat 2015'te piyasaya çıkacağını vurgulayan Google yetkilileri Şubat'a kadar geçecek sürede telefonun testlerinden elde edilen sonuçların değerlendirileceğini ve telefonda geliştirmelere devam edileceğinin de altını çizdiler.

Project Ara sayesinde kullanıcılar her yıl yeni bir telefon almak zorunda kalmadan sadece ihtiyaç duydukları modülleri güncelleyerek, son teknolojilere sahip güncel bir telefon kullanma şansına ulaşacaklar.

 

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