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Bilim / Teknoloji

Google'dan 300 milyon dolarlık dev yatırım

Google, okyanus altından geçecek ABD ile Asya arasındaki internet hızını artıracak bir yatırıma hazırlanıyor

12 Ağustos 2014 23:20

Google, 300 milyon dolar (640 milyon TL) harcayarak ABD ve Asya arasındaki internet hızını arttıracak bir yatırım yapmaya hazırlanıyor

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Google, Çin ve Japonya’dan 5 farklı teknoloji şirketiyle yaptığı anlaşma çerçevesinde Pasifik okyanusunun altında geçecek bir yüksek internet hattı inşa edip, ABD ve Asya arasındaki bağlantıyı hızlandırmayı hedefliyor.

Son teknoloji kablolara sahip olacak ve ABD ve Japonya arasında yer alacak hat sayesinde Japonya ve Asya’daki internet hızı son talebe cevap verecek şekilde artacak.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan bir yetkili, hattın kullanıma girmesinin  sadece Asya’ya değil, global internete de fayda sağlayacağını belirtti.

İki kıtayı birbirine bağlayacak hattın inşasına en yakın zamanda başlanması ve 2016’nın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Faster adı verilen hattın maliyetinin 300 miyon Dolar (640 milyon TL) olması bekleniyor.

 

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