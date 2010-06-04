Google'da mı yasaklanıyor?

T24 - YouTube sansürü yüzünden adı dünyanın sansürcü ülkeleri arasına giren Türkiye, Google'a ait bazı IP'lere erişim engeli koyarak yerini pekiştiriyor.

YouTube yasağı yüzünden internet sansürcüsü ülkeler arasına giren Türkiye’nin telekomünikasyon işlerini koordine etmekten sorumlu memurları bu kez Google’a kancayı taktı.

Birkaç gündür söylentilere konu olan Google sansürünün de yavaş yavaş devreye sokulduğu görülüyor. Bazı kullanıcılar dün akşamdan itibaren Google anasayfaya ve bazı Google servislerine ulaşmakta güçlük çekiyorlar.

Bazı internet servis sağlayıcıları bu hizmetlerle ilgili olarak müşterilerine uyarılar geçiyor. Bunlardan birinde, 3 Haziran 2010 tarihinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan firmalarına iletilen karar sebebiyle Google'a ait bazı IP'lere hukuksal nedenlerden dolayı erişimin engelleneceği belirtiliyor. Servis sağlayıcı firmalar, IP'lerin engellenmesinden ötürü Google'ın bazı uygulamalarına erişememe ya da yavaşlık yaşanmasını beklendiğini söylüyor. Firma açıklamalarına göre şunlar olabilir:

* Google web sitesine erişimde sorun yaşanması

* Reklam vb. analiz verisi için web sitelerinde Google Analytics, Google Maps gibi Google uygulamalarını kullanan portal veya web sitelerine erişimlerin yavaşlaması

* Google Toolbar yüklü bilgisayarlarda bazı sitelere yavaş erişme

* Web sitelerin dahilinde "google search" kullanan alan adlarına erişimde yavaşlama

* Google uygulamalarıyla entegre ya da Google Search'e dayalı birtakım uygulamaların etkilenmesi.

Sansür kararının neden alındığı ve hangi hukuki süreçle yürürülüğe konduğu henüz bilinmiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı'ndan geçen yıl yapılan açıklamalarda 'yerli' bir arama motoru kurulacağı ve bunun 2010 sonuna kadar çalışmaya başlayacağı söyleniyordu.