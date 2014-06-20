Google'da en çok 'Google'ı aradık

Türkiye'deki internet kullanıcıları, son 6 ayda arama motoru Google'da en çok "Facebook", ''Youtube", "Google", "sahibinden", "e okul", "face", "hotmail", "haber", "mynet" ve "milliyet" kelimelerini aradı.

Google verilerine göre, Türkiye genelinde 2014'te Google'da yapılan aramalarda en büyük yükseliş gösteren kelimeler, "seçim sonuçları", "dailymotion", "izlesene", "düğün dernek", "e-okul", yabancı dizi izle", "med cezir", "yandex" ve "milli piyango" oldu.

Ülke genelinde "Sağlık" kategorisinde "bursa" ilk sırayı alırken, bunu "SGK" ve "randevu" kelimeleri takip etti. Aynı kategoride en büyük çıkışı ise "yeşil kahve", "kızıl elma" , "likeme", "kalp ağrısı", ibrahim saraçoğlu" kelimeleri gösterdi.

Sefa Mutlu’nun AA’da yer alan haberine göre, "Seyahat" kategorisindeki aramalarda "THY" ilk sırada bulunurken, bunu "uçak", "istanbul", "uçak bileti", "Pegasus", "bebek" ve "anadolu" izledi. Söz konusu dönemde bu kategoride en büyük çıkışı gösteren aramalar ise "hazelbebek" ve "ebebek" oldu.

Aynı dönemde dünya genelinde en çok "Facebook", "Youtube", "Google", "Hotmail", "film", "video", "outlook", "song", "translation", kelimeleri aranırken, Google'da dünyada en çok yükselen aramalar "aeat", "game of thrones", "e okul", "iphone 6", "www.facebook.com login", "nba", "milli piyango" şeklinde gerçekleşti.

En çok 'Galatasaray' arandı

"Spor" kategorisi incelendiğinde, bu dönemde en çok aranan kelimeler sırasıyla, "lig", "Galatasaray" ve "ligtv" olurken, bu alanda en çok çıkış gösteren aramalar "chelsea-galatasaray maçı", "chelsea galatasaray", "ak parti", "osm", "chelsea" oldu.

"İnternet" kategorisinde "Google", "Twitter", "Hotmail" ve "MSN" aramalarda ilk sırada yer alırken, "Gayrimenkul" alanında ise "sahibinden", "milliyet" ve "emlak" sıralaması oluştu.

Büyükşehirler ne aradı?

İstanbul'daki internet kullanıcıları en çok "Facebook", "Youtube", "Google"ı ararken, "dailymotion", "survivor" ve izlesene" kelimeleri en çok çıkış gösteren aramalarda ilk sıralara yerleşti. Ankaralı ve İzmirli internet kullanıcılarının aramalarında ise "Facebook", "Youtube", "google" kelimeleri ilk sıralarda yer aldı.

Hangi ay ne arandı, en çok çıkışı ne yaptı?

Son dönemde Google'daki aramalar aylık periyotlar halinde ise şu şekilde gerçekleşti:

1 Ocak-1 Şubat: "Facebook", "Youtube", "google" en çok aranan kelimeler, "arkadaşım hoşgeldin", "recep ivedik 4", "takdir teşekkür hesaplama" en çok çıkış yapanlar.

1 Şubat-1 Mart: "Facebook", "Youtube", "google" en çok arananlar, "seçim sonuçları", "survivor", "recep ivedik 4" en çok çıkış yapanlar.

1 Mart-1 Nisan: "Facebook", "Youtube", "Face" en çok arananlar, "seçim sonuçları", "dailymotion", "izlesene", en çok çıkış yapanlar.

1 Nisan-1 Mayıs: "Facebook", "Youtube", "e-okul" en çok arananlar, "soma", "izlesene com", "dailymotion" en çok çıkış yapanlar.

1 Mayıs-1 Haziran: "Facebook", "Youtube", "e-okul" en çok arananlar, "soma", "takdir teşekkür hesaplama", "anneler günü" en çok çıkış yapanlar.

1 Haziran-17 Haziran: "Facebook", "Youtube", "e okul" en çok arananlar, "berat kandili", "takdir teşekkür hesaplama", "eokul" en çok çıkış yapanlar.

Haber, görseller ve YouTube'da neler aradık?

Google'ın istatistiklerinde "Haber" kategorisinde "facebook", "galatasaray", "fenerbahçe" en çok aranan kelimeler olurken, bu alanda "seçim sonuçları, "soma" ve "milli piyango" en büyük çıkışı gerçekleştiren kelimeler oldu.

"Görseller"de "facebook", "bebek" ve "siyah" aramalarda ilk sırayı alırken, "serenay aktaş", "soma" ve "soma maden" en çok çıkış gösteren aramalar oldu.

Türkiye'de bu dönemde "YouTube"da "2014", "Ahmet Kaya" ve "Sıla" en çok aranan kelimeler sıralamasını oluştururken, "arkadaşım hoşgeldin", "2014" ve "oğuzhan koç" en çok çıkış gösterenler oldu.