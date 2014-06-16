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Ekonomi

Google’ın yeni hedefi uzay!

Kaliforniya merkezli Google şirketinin Uzay ile ilgili faaliyetleri giderek artıyor

16 Haziran 2014 14:19

Google, Sir Richard Bronson'ın uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'e yatırım yapmayı planlıyor.

Ntv’nin haberine göre, şirketin, Virgin Galactic’in yüzde 1,5'luk hissesini 30 milyon dolar karşılığında satın alması bekleniyor.

Virgin Grubuna ait olan Virgin Galactic, ticari uzay seyahati düzenlemek için kuruldu. Şirketin amacı profesyonel olmayan astronotları uzaya,  atmosferin dışarısına çıkararak uzay gezisi yapmalarını sağlamak ve bu sayede yerçekimsiz ortamı altı dakikaya kadar deneyimlemelerini sağlamak. 

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