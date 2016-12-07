Google'da emoji ile arama dönemi

Google, Twitter üzerinden emoji ile arama yapma özelliğini devreye soktu.

Shiftdelete.com'da yer alan habere göre, kullanıcılar artık bir emojiyi seçip Google'ı mention ederek tweet paylaştığında, Google söz konusu emoji ile bağlantılı arama sonuçlarının linkini gönderecek.

Örneğin, bir kullanıcı hamburger emojisini @google mention'ı ile tweet attığında, Google söz konusu kullanıcıya, yakındaki hamburger restoranlarının yer aldığı bir harita gönderebilecek.

Bu şekilde farklı emojilerde farklı sonuçlar verecek olan Google, örneğin öğle yemeğinde hızlıca yemek/restoran arayan kullanıcılara, ya da direksiyon başında yemek yiyecek bir restoran arayan şoförlere pratik şekilde arama yapma imkanı sunmuş oluyor.

Yeni özellik bugünden itibaren yayına başladı. Arama motoru, 200 emojiye destek verecek.