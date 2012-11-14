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Bilim / Teknoloji

Google'a devlet baskısı artıyor

Google'ın her talebi yerine getirmediği belirtilirken, bir YouTube kullanıcısının kimliğini talep eden Kanada hükümetinin talebinin Google'ca reddedildiğine dikkat çekildi

14 Kasım 2012 11:38

Geçen yılın ikinci yarısına oranla, bu yılın aynı döneminde, ülkelerin kullanıcılar hakkında bilgi almak için yaptığı başvurular da artış var.

Goggle, kendi blog sayfasında, 2012'nin ikinci yarısına ait bir rapor yayınladı.

Rapora göre, şirkete yönelik devlet baskısında artış var. Amaç, abonelerle ilgili bilgilere ulaşmak ve içerik kaldırılması.

Son altı ayda taleplerdeki artış dikkat çekici iken, ülkelerin başvuru sayısı 34 bin 614.

Rakamın, 2011'in aynı dönemine oranla yüzde 15 arttığı görülürken, şirkete başvuran ülkeler arasında başı çekenler ABD, Polonya ve Güney Kore. Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde de talep oranının hızla arttığı raporda görülüyor.

Mahkeme kararlarını göz önünde bulunduran Google'ın her talebi yerine getirmediği belirtilirken, bir YouTube kullanıcısının kimliğini talep eden Kanada hükümetinin talebinin Google'ca reddedildiğine dikkat çekildi.

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