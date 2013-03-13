Google’a 7 milyon dolar ‘Street View’ cezası

Google, ‘Street View’ uygulaması için görüntü kaydeden kameralı aracının, kablosuz internet bağlantılarına girerek veri kaydettiği suçlaması nedeniyle 7 milyon dolar ceza aldı.

ABD'nin 38 eyaletinin başsavcıları ile Google'ın avukatları, 7 milyon dolar ceza üzerinde anlaşırken, bu kararla iki yıldır devam eden soruşturma da sona ermiş oldu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan haabere göre, Connecticut Başsavıcısı George Jepsen, taraflar arasında sağlanan mutabakatın, Google'ın gelecekte kişisel verilere izinsiz olarak erişmek için benzer taktiklere başvurmayacağının güvencesi olduğunu söyledi. Şirket, çalışanlarını buna uygun olarak eğitmekle de yükümlü kılındı.

2008 - 2010 yılları arasında görüntü kaydeden Google aracının, özel kişilere ait kablosuz internet bağlantılarına girerek şifresiz durumdaki verileri kaydettiği ortaya çıkmıştı.

Google önce bu iddiaları geri çevirmiş, daha sonra yapılan incelemelerde ise e-posta gibi içeriklerin kaydedildiği saptanmıştı. Google, verilerin hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanılmadığını öne sürmüştü.