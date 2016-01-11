Google, zararlı uygulamaları Play Store'dan kaldırdı

Play Store'da yüksek puanlarıyla dikkat çeken 13 zararlı uygulama, araştırmacılar tarafından keşfedilmelerinin ardından kaldırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Lookout, sözkonusu uygulamaların Brain Trust adlı zararlı ailesine ait olduğunu ortaya çıkardı. Bu açığa sahip uygulamalar cihazınıza root (kök) erişimi sağlayabiliyor ve onu fabrika ayarlarına döndürseniz bile hayatta kalabiliyorlar. Büyük yıkımların ardından hayatta kalabilen hamam böceklerini andıran uygulamalar, Play Store'da birbirlerine yüksek puanlar verme kabiliyetine sahipler. Cake Tower ve Honey Comb gibi uygulamaların ortalama 4,5 yıldıza sahip olmasının nedeni de bu.

Lookout'a göre zararlının geliştiricileri, hangi tür uygulamaların yükleneceğini seçme ve daha fazla kullanıcıya ulaşma konusunda oldukça sabırlı davranmışlar. Ancak Google'ın kontrolündeki Play Store'da bu tür uygulamaların dolaşıyor olması gerçekten endişe verici.

Google'ın kaldırdığı uygulamaların isimleri ise şöyle: Cake Blast, Jump Planet, Honey Comb, Crazy Block, Crazy Jelly, Tiny Puzzle, Ninja Hook, Piggy Jump, Just Fire, Eat Bubble, Hit Planet, Cake Tower, Drag Box.

Bu uygulamalardan birini indirdiyseniz, Lookout Security uygulamasını kullanarak telefonunuzda zararlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Lookout, zararlının sıfırlama işlevini aşabilme yeteneğinden dolayı stok ROM'u indirip cihazınıza kurmanızı tavsiye ediyor.