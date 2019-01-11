Google yöneticilerine, şirket içindeki taciz vakalarının üstünü örttükleri iddiasıyla dava açıldı

Google ve Android markalarının çatı şirketi Alphabet'in yönetim kurulu hakkında şirket içindeki cinsel taciz suçlarını bastırdıkları hakkında dava açıldı. Davanın açıldığı isimler arasında Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin de bulunuyor.

Dava dosyasında yer alan iddialar arasında cep telefonlarında yaygın olarak kullanılan Android işlemcisinin yaratıcısı Andy Rubin'in şirket içindeki taciz vakasını Google yöneticilerinin kapattığı iddiası da yer alıyor.

İşlem yapmadı yüksek tazminat ödedi

Alphabet hakkındaki dava şirketin bir hissedarı tarafından California'da açıldı. Dava kabul edilirken suç duyurusunda, “Alphabet yönetim kurulu üst düzey yöneticilerin katıldığı bütün cinsel taciz vakalarını biliyordu. Bunlar hakkında bir işlem yapmak yerine şirketten yüklü miktarda tazminat ile ayrılmalarına izin verdi” açıklamasında bulundu.

New York Times'ın ekim ayında yayımladığı bir makalede Android işlemcisinin mucidi Andy Rubin'in bir kadını oral seks yapmaya zorladığı iddiası yer almıştı.