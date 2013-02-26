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Bilim / Teknoloji

Google ve Apple'ın yeni rakibi: Firefox

Firefox internet tarayıcısı ile küresel alanda tanınan şirket, mobil cihazlar için işletim sisteminin geliştirilmesi aşamasında küresel çapta 18 ağ operatörü ve dört cep telefonu üreticisiyle çalışıyor

26 Şubat 2013 11:53

Kar amacı gütmeyen bir firma olan Mozilla, Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2013) mobil cihazlar için işletim sistemi geliştireceğini açıklayarak, Google ve Apple’a mobil işletim sistemi piyasasında rakip olacağını duyurdu.

Firefox internet tarayıcısı ile küresel alanda tanınan şirket, işletim sisteminin geliştirilmesi aşamasında küresel çapta 18 ağ operatörü ve dört cep telefonu üreticisiyle çalıştığını belirtti. Mozilla, Alcatel, LG ve ZTE’nin Firefox OS (işletim sistemi) kullanan ilk markalar olacağını, Huawei’nin de 2013 içinde aynı hamleyi yapacağını belirtti. Mozilla, yeni dönemdeki sloganını 'Tilkiyi serbest bırak' olarak belirledi.

Mozilla Kıdemli Başkan Yardımcısı Jay Sullivan, “FireFox OS uygulamalar ile web arasındaki duvarı yıkacak çünkü HTML5 gibi web teknolojileri üzerine kurulu... İnternet, artık ağırlıklı olarak yazılım geliştiriciler tarafından sürdürülüyor.Firefox OS için birçok etkileyici uygulama hazırlanacağından eminim” şeklinde konuştu.

Firefox OS, açık internet standartları kapsamında yazılım geliştiricilere açık olacak. Geliştiriciler Apple veya Google ile gelir paylaşımı yapmaksızın Firefox için yazılım hazırlayıp satabilecek.

Mozilla, Firefox OS kullanacak ilk cihazların Temmuz ayında Brezilya, Kolombiya, Macaristan, Meksika, Karadağ, Polonya, Sırbistan, İspanya ve Venezülla’da satışa sunulacağını belirtti. Firefox kullanacak cihazları benimseyecek 18 operatörün isimlerini ise şöyle: América Móvil, China Unicom, Deutsche Telekom, Etisalat, Hutchison Three Group, KDDI, KT, MegaFon, Qtel, SingTel, Smart, Sprint, Telecom Italia Group, Telefónica, Telenor, TMN ve VimpelCom.

(ntvmsnbc)

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