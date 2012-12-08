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Bilim / Teknoloji

Google ve Apple, Kodak patentleri için birleşti

Google ve Apple, iflasını açıklayan Kodak'ın patentlerini almak için ortaklığa gidiyor

08 Aralık 2012 14:16

Akıllı telefon pazarında birbirlerinin en büyük rakibi olan Apple ve Google, iflas korumaya başvuran Kodak’ın patentlerini satın almak için güçlerini birleştirdiler. İki dev şirket, Kodak’a ait 1100 adet görüntü patentini satın almak için 500 milyon dolar teklif edecek.

Pantent satın almak için ortaklık kurmak çok yaygın olmasa da son yıllarda bazı önemli şirketler bu yola başvurdu.

Geçen sene Apple, Microsft ve Research in Motion tararafından oluşturulan bir konsorsiyum, iflas halinde olan Nortel Network'e ait 6 binden fazla patenti satın almış ve karşılığında 4.5 milyar dolar ödemişti. Google bu konsorsiyumun dışında kalmış ve sadece 900 milyon dolarlık teklif yapabilmişti.  

Bununla birlikte her iki şirket de konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

132 yıllık geçmişi olan Kodak, Ocak ayında iflas korumaya başvurmuş ve 6.75 milyar dolar borcu olduğunu beyan etmişti. Şirket 2013’ün ilk yarısı itibariyle iflas halinden çıkmayı planlıyor.

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