Google, 'Usta ile Margarita'da rol alacak kedi arıyor

Google ve Rus Mosfilm stüdyoları, ünlü yazar Mihail Bulgakov'un 125. doğum günü ve yazarın Usta ile Margarita eserinin ilk yayınlanışının 50. yıldönümü vesilesiyle romanın YouTube'da yayınlanacak videosunda rol alacak kediler aranıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre; Rus yazar Mihail Bulgakov'un fantastik kurgu üzerinden toplumsal eleştiri yaptığı ve 20. yüzyılın en önemli romanlarından biri olarak kabul edilen Usta ile Margarita romanı, Google ve Rus Mosfilm stüdyolarının ortak girişimleriyle video haline getirilecek. ‘Usta ile Margarita: Oradaydım' isimliyle başlatılan proje çerçevesinde, YouTube'da 11-12 Kasım tarihlerinde yayınlanacak videoda Rusya'nın Moskova, St. Petersburg, Kazan, Nijnıy Novgorod, Yekaterinburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk ve Vladivostok kentlerinden isteyen herkes romanın bölümlerini seslendirebilecek.

Sitede karakterlerle sohbet edilecek

Seslendirmenler ise romanın ilk bölümlerindeki tuhaf görünümlü şeytan Korovyev ve konuşabilen, insan gibi yürüyebilen, satranç düşkünü kedi Begemot karakterleri ile 30 Ağustos'ta faaliyete geçirilen https://masterimargarita.withgoogle.com/ sitesinde yapılan sohbetler doğrultusunda seçilecek. Sitede ikili, 5 Ekim'e kadar konuşmacıları verdikleri cevaplara göre romanın en uygun bölümüne götürecek ve konuşmacılarla orada romandan bir bölüm okudukları kısa bir video oluşturulacak.

Vkontakte ve Instagram'dan seçilecek

Okuyucuların Bulgakov'un zengin hayal dünyasına girme imkânı bulacağı videonun en dikkat çeken noktalarından biri ise kedi Begemot'u canlandıracak gerçek kedilerin rol alacak olması. ‘Begemotlar' ise VKontakte ve Instagram'da #котММ hastagi üzerinden 25 Ekim'e kadar paylaşılan fotoğraflardan seçilecek kediler olacak.

Romanı 500 kişi seslendirecek

Konuyla ilgili Rus RBTH sitesine konuşan Google yetkilisi Alla Zabrovskaya "okuma işleminde 500 kişinin yer almasını bekliyoruz. Bunlardan 350'si sıradan internet kullanıcıları, geri kalanı da tiyatro, sinema, siyaset ve spor dünyasından bilinen kişiler olacak" ifadelerini kullandı. Bulgakov'un 1929-1940 yılları arasında yazdığı Usta ile Margarita romanı, 1922-1952 yılları arasında görev yapan Rus lider Joseph Stalin döneminde yasaklanması nedeniyle basılamamış, roman ilk kez 1966 yılında Moskva dergisinde yayınlanmıştı.

İlk edebiyat projesi değil

Usta ile Margarita projesi Rusya'nın yanı sıra tüm dünya için büyük önemi olan Rus edebiyatına yönelik ilk proje değil. 2014 yılında yine Google tarafından yütüyülen bir proje çerçevesinde açılan bir sitede, üç gün boyunca Tolstoy'un Anna Karenina romanı canlı olarak okunmuştu. Moskova Sanat Tiyatrosu'yla işbirliğiyle Google, 2015 yılında açtığı bir site ile de Rus yazar Anton Çehov'un kısa öykülerinin canlı olarak okunmasını sağlamıştı.



